İsveç'ten Türkiye'ye: Yapmamız gereken her şeyi yaptık

Yayınlanma: 10.07.2023 - 13:29

Güncelleme: 10.07.2023 - 13:42

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, yarın Vilnius'ta gerçekleşmesi beklenen NATO Zirvesi öncesi Türkiye'ye yönelik çarpıcı mesajlar gönderdi.

Billström, İsveç'in NATO üyeliği sürecinin "hem uzun sürdüğünü hem de özellikle Türkiye'den gelen açıklamalarla şekillendiğini" söyledi.

Billström, "Bunu çözülmüş bir mesele olarak görmeleri" gerektiğini belirterek, "Yani artık bu bir 'zaman' meselesidir" dedi.

Billström, "Hiç kimse İsveç'in üçlü mutabakat uyarınca bizden beklenenleri yerine getirdiğini sorgulamıyor; buna PKK'da faaliyet göstermiş kişilerin İsveç mahkemelerinde cezalandırılmasına yol açacak tedbirlerin alınması da dâhil" ifadelerini kullandı.

Billström, "Elbette güvendiğimiz şey, Erdoğan'dan bir mesaj, bir yeşil ışık, Türk parlamentosundaki onay sürecinin başlayabileceğine dair bir mesaj alacağımız bir noktaya ulaşmamız" diye ekledi.

KRİSTERSSON-ERDOĞAN BİR ARAYA GELİYOR

Bugün İsveç Başbakan Ulf Kristersson ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlığında Vilnius'ta özel bir toplantıda bir araya gelmesi bekleniyor.

Liderler düzeyindeki görüşmede İsveç'in NATO üyeliği ve üçlü mutabakatın ele alınması bekleniyor.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, NATO zirvesi öncesi İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin güncel açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım. 50 yıldır AB kapısında bekletilen bir Türkiye var" diye konuştu.

"Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasını hep desteklediğini" belirten Erdoğan, "İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin ilerleyebilmesi, üçlü mutabakatta kayıtlı hususların yerine getirilmesine bağlıdır. Nihai karar TBMM'dir. TBMM bu kararı vermedikten sonra burada bir adım atmak mümkün değil. TBMM'den geçmedikten sonra 'ben dedim oldu' diyemeyiz" dedi.

Erdoğan ayrıca, "Zirvede, Türkiye'ye yönelik yaptırım ve kısıtlama uygulayan müttefiklere bu yanlıştan süratle dönmeleri çağrımızı tekrarlayacağım" diye ekledi.