İsviçre, ABD’ye ait iki keşif uçağının hava sahasını kullanmasına izin vermedi

Bern yönetimi, İsviçre yasalarının çatışmalara taraf olan ülkelerin askeri amaçlarla İsviçre hava sahasını kullanmasını açık biçimde yasakladığını vurguladı. ABD’nin talebinin de iki askeri keşif uçağının uçuşuna izin verilmesini içerdiği belirtildi.

Buna karşın yetkililer, İran’daki çatışmayla bağlantılı bir bakım uçuşu ve iki nakliye uçuşuna izin verildiğini açıkladı.

İsviçreli yetkililer ayrıca, yaralıların taşınması gibi insani veya tıbbi amaçlı uçuşlara ve çatışmayla doğrudan bağlantılı olmayan sivil uçuşlara hava sahasının açık olduğunu ifade etti.

İSVİÇRE’NİN SAVAŞA YÖNELİK TUTUMU

İsrail ve ABD’nin 28 Şubat 2026’da İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından İsviçre hükümeti, çatışmanın hızla bölgesel bir savaşa dönüşmesinden 'derin endişe' duyduğunu açıkladı. Bern yönetimi yaptığı ilk resmi açıklamada, askeri tırmanışın Ortadoğu’da daha geniş bir çatışmayı tetikleyebileceği uyarısında bulunarak tüm taraflara uluslararası hukuka saygı gösterme ve gerilimi düşürme çağrısı yaptı. İsviçre diplomatik kanalların açık tutulması gerektiğini vurgularken, sivillerin korunmasının öncelik olması gerektiğini belirtti.

İsviçre’nin tutumu büyük ölçüde ülkenin köklü tarafsızlık doktrinine dayanıyor. Bu çerçevede hükümet, savaşın taraflarının askeri operasyonlarında İsviçre topraklarının veya hava sahasının kullanılmasına izin vermemeye kararlı olduğunu açıkladı. Nitekim Federal Konsey, İran’daki savaşla bağlantılı olduğu değerlendirilen ABD’ye ait iki askeri keşif uçağının İsviçre hava sahasından geçiş talebini tarafsızlık yasası gereği reddetti. Yetkililer, insani veya tıbbi amaçlı uçuşlar dışında çatışmayla bağlantılı askeri faaliyetlere izin verilmeyeceğini vurguladı.

Bern yönetimi aynı zamanda çatışmanın uluslararası hukuk açısından ciddi tartışmalar doğurduğunu da dile getirdi. İsviçre Savunma Bakanı Martin Pfister, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarının Birleşmiş Milletler Şartı’nda yer alan güç kullanımı yasağıyla bağdaşmadığını belirterek taraflara derhal ateşkes ve diplomatik çözüm çağrısı yaptı.