İsviçre bankası Credit Suisse'e polis baskını
İsviçre bankası Credit Suisse, iflas eden finans şirketi Greensill Capital’e yönelik soruşturma kapsamında polisler tarafından basıldı. Banka, şirketin 10 milyar dolarlık varlığını yönetiyordu.
İsviçre polisi, iflas eden finans şirketi Greensill Capital'a yönelik soruşturma kapsamında dev banka Credit Suisse'e baskın düzenledi. Credit Suisse'den yapılan açıklamada yetkililerle işbirliği içinde olunduğu belirtildi.
Sözcü'nün aktardığına göre; soruşturma kapsamında İsviçre polisi bankanın Zürih’teki ofisini arayarak bazı belgelere el koydu. Banka, Greensill Capital isimli firmanın fonlarını yönetiyordu. Bu fonların yaklaşık 10 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.
BANKA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA YOK
Zürih Cumhuriyet Savcısı İsviçre gazetesi NZZamS’ye yaptığı açıklamada, Greensill temsilcilerine soruşturma açıldığını, herhangi bir Credit Suisse çalışanı hakkında cezai soruşturma yürütülmediğini belirtti.
İsviçreli düzenleyicilerse Greensill’e karşı haksız rekabet davası olduğunu, şirketin federal yasayı ihlal ettiği için soruşturma yürütüldüğünü Bloomberg’e doğruladı.
Credit Suisse, geçen ay Greensill’e yatırım yapan tedarik zinciri finansman fonlarındaki yatırımcılara yaklaşık 400 milyon dolar iade etmeyi planladığını söyledi. Banka birkaç yıl boyunca Greensill tarafından oluşturulan tedarik zinciri finansman kredilerini satın aldı ve bunları ‘güvenli' yatırımlar olarak yatırımcılara sattı.
4,7 MİLYAR DOLAR ZARAR ETMİŞTİ
İsviçre Bankası daha önce de Archegos Capital adlı bir risk fonu ile yaptığı işlemler nedeniyle 4,7 milyar dolar zarar etmişti. Bankanın yatırım bankacılığı ve risk yönetimi birimlerinin yöneticileri olayın ardından görevlerini bıraktı.
Credit Suisse Yönetim Kurulu Başkanı Antonio Horta-Osorio, geçen hafta yatırımcılara, bankanın Greensill ve Archegos’un dolayısıyla “kritik bir dönemeçte” olduğunu belirtmişti.
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