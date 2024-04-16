İsviçre Federal Gıda Güvenliği Dairesi, Beypazarı maden sularında 'aşırı seviyede bor' tespit etti

Yayınlanma: 16.04.2024 - 09:36

Güncelleme: 16.04.2024 - 11:22

Türkiye’de en çok tüketilen maden suyu markalarından biri olan Beypazarı Maden Suyu hakkında İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu'ndan uyarı geldi.

Bürodan yapılan açıklamaya göre, maden suyunda yüksek miktarda "bor" tespit edildi.

Maden suyunun satışının yasaklanması ve tüketilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Resmi bir denetim sırasında Beypazarı marka maden suyundaki bor içeriğinin çok yüksek olduğu tespit edilmiştir. Sağlık tehlikesi göz ardı edilemez. Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi (FSVO) söz konusu markaya ait maden suyunun tüketilmemesini tavsiye etmektedir. BAK-SAN GmbH şirketi etkilenen ürünü derhal satıştan çekmiş ve bir geri çağırma başlatmıştır."

Bor madeninin insan sağlığı üzerine tehlikesine dikkat çekilen açıklamada, "Bor, kayalardan ve topraktan yıkanabildiği için yeraltı sularında ve dolayısıyla maden sularında doğal olarak bulunur. Borun fetal gelişimi ve doğurganlığı bozduğundan şüphelenilmektedir. Bu nedenle, uzun vadeli bir sağlık riski göz ardı edilemez" denildi.

Açıklamada ayrıca, kararın 14.12.2023 üretim tarihli 0940.4 parti numaralı ürün için geçerli olduğu kaydedildi.