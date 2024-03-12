İsviçre-Rusya arasında 'varlık' krizi: Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
İsviçre’nin Moskova Büyükelçisi Marty Lang, ülkesinin Rus varlıklarına yönelik attığı adımlar nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Lang'ın Bakanlığa çağrıldığı belirtilerek, İsviçre Parlamentosunun dondurulan Rus varlıklarına el koyulması için attığı adımın kınandığı ifade edildi.
Rus varlıklarına el koyulmasının, uluslararası hukuku ihlal ettiği değerlendirmesine yer verilen açıklamada, "Tazminat mekanizması kisvesi altında Rusya'nın varlıklarına yönelik herhangi bir tecavüzün, devlet düzeyinde hırsızlıktan başka bir şey olmadığı vurgulanmıştır" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, İsviçre'nin, Rus varlıklarına el koyulmasına yönelik adımları somutlaştırması halinde Rusya'nın da mütekabiliyet gereği adımlar atacağı bilgisinin Büyükelçi Lang'a iletildiği kaydedildi.
İsviçre Parlamentosunda 7 Mart'ta yapılan oylamada, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna için kullanılması onaylanmıştı. Ülkenin, Rusya'ya ait yaklaşık 9 milyar dolar değerinde varlığı dondurduğu belirtiliyor.
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