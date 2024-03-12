Rusya'da askeri nakliye uçağı düştü

Rusya'nın İvanova bölgesinde İL-76 tipi askeri nakliye uçağının düştüğü bildirildi.

AA
Yayınlanma: 12.03.2024 - 14:08
Rusya'da askeri nakliye uçağı düştü
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Rusya'nın İvanova bölgesinde 15 kişiyi taşıyan İL-76 tipi askeri nakliye uçağının düştüğü bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İL-76 tipi eğitim uçağının, motorun alev alması nedeniyle İvanova bölgesinde düştüğü belirtildi.

 

Uçakta 8 mürettebat ve 7 yolcunun bulunduğu bilgisine yer verilen açıklamada, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.


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