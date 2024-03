Rusya'da askeri nakliye uçağı düştü

Rusya'nın İvanova bölgesinde 15 kişiyi taşıyan İL-76 tipi askeri nakliye uçağının düştüğü bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İL-76 tipi eğitim uçağının, motorun alev alması nedeniyle İvanova bölgesinde düştüğü belirtildi.

BREAKING:



Russian Il-76 military transport plane drops an engine mid-flight and crashes in a forest.



12 Russians killed. pic.twitter.com/TD8vEbEeQF