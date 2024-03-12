Rusya'da askeri nakliye uçağı düştü
Rusya'nın İvanova bölgesinde İL-76 tipi askeri nakliye uçağının düştüğü bildirildi.
Rusya'nın İvanova bölgesinde 15 kişiyi taşıyan İL-76 tipi askeri nakliye uçağının düştüğü bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İL-76 tipi eğitim uçağının, motorun alev alması nedeniyle İvanova bölgesinde düştüğü belirtildi.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) March 12, 2024
Russian Il-76 military transport plane drops an engine mid-flight and crashes in a forest.
12 Russians killed. pic.twitter.com/TD8vEbEeQF
Uçakta 8 mürettebat ve 7 yolcunun bulunduğu bilgisine yer verilen açıklamada, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Murat Kurum'a büyük şok...
- Başsavcılıktan CHP'ye 'para sayma' soruşturması
- Bayram ikramiyesinde rakam belli oldu
- İstanbul yarışında son anket açıklandı
- Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sert tepki!
- Ankara’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
- Ulusal gazetede yayımlanan o ilana tepki!
- Kobra Murat'tan üzen haber: Helallik istedi!
- Yıldırım'ın sözleri İYİ Parti'yi karıştırdı
- Cenazede fotoğraf ısrarı: Şener Şen tepki gösterdi!