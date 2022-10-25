İsviçre, tarafsızlığa dikkat çekti: Ukrayna'ya silah yardımı yapmayacağız

İsviçre Cumhurbaşkanı Inazio Cassis, ülkesinin tarafsızlık politikasına işaret ederek Ukrayna'ya silah tedariki yapamayacaklarını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
25 Ekim 2022 Salı, 16:53
İsviçre, tarafsızlığa dikkat çekti: Ukrayna'ya silah yardımı yapmayacağız
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İsviçre Cumhurbaşkanı Inazio Cassis, Ukrayna'nın restorasyonuna ilişkin Berlin'de düzenlenen uluslararası konferansın açılışında konuştu.

Inazio Cassis, İsviçre'nin Ukrayna'yı desteklediğini, ancak ülkenin tarafsızlık politikası nedeniyle Ukrayna'ya silah tedarik edemeyeceğini yineledi.

Cassis, "İsviçre güvenilir bir ortak olmaya devam ediyor. Çabalarımızı katma değerimizin en önemli olduğu ve uzmanlığımızın en faydalı olduğu alanlara yoğunlaştırıyoruz. Tarafsız bir ülke olarak silah tedarik etmiyoruz" dedi.

Cassis, ülkesinin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini desteklediğini dile getirdi.

Cassis, Marshall Planı temelinde Ukrayna'nın yeniden inşasına yardımcı olmak için ortaklar arasında diyalog çağrısında bulunduğunu sözlerine ekledi.


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