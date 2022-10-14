İsviçre'de 'burka' yasağını delenlere para cezası verilmesi teklifi
İsviçre'de hükümet, geçen yıl halk oylamasıyla kabul edilen burka yasağını ihlal edenlerin 1000 İsviçre frangına (yaklaşık 18 bin 550 Türk lirası) kadar para cezasına çarptırılması teklifinde bulundu.
İktidar koalisyonundaki İsviçre Halk Partisi, kamuya açık alanlarda yüzü tamamen kapatacak şekilde giyinenlere para cezası getirmeyi mümkün kılan tasarıyı Federal Parlamento'ya sundu.
Yasağı ihlal edenler için 1000 franga (yaklaşık 18 bin 550 Türk lirası) kadar para cezası verilmesi teklif edildi.
Tasarı metninde, söz konusu teklifin kamu güvenliğini sağlamak üzere yapıldığı, asıl amacın para cezası vermek olmadığı bildirildi.
MİLLETVEKİLLERİNİN OYLARINA SUNULACAK
Para cezası teklifine karşın tasarıda burka yasağının "yolcu uçakları, diplomatik binalar ve ibadethanelerde kaldırılması" teklifi de yer aldı. Federal Parlamento, ilerleyen günlerde tasarıyı milletvekillerinin oylarına sunacak.
İsviçre'de kamuya açık alanlarda burka giyilmesinin yasaklanması için 7 Mart 2021'de halk oylaması yapılmıştı. Burka yasağı, yüzde 51,2 oyla kabul edilmişti.
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