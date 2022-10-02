İsviçre'de polis, İran'ı protesto eden kalabalığa müdahale etti
İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi sonrası başlayan protestolara destek amaçlı İsviçre'de düzenlenen gösteriye polis müdahale etti.
İsviçre haber ajansı Keystone-SDA'nın yayımladığı habere göre, başkent Bern'deki İran Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalık Emini'nin ölümü ve İran'daki zorunlu başörtüsü uygulamasını protesto etti.
Protesto sırasında 2 kişinin parmaklıklardan tırmanarak Büyükelçilik avlusunda bulunan İran bayrağını indirdiği görüldü.
Bu olayın ardından İsviçre polisi, Büyükelçiliğe giren kişileri gözaltına alırken, kalabalığa da plastik mermiyle müdahale etti.
Keystone-SDA'ya açıklama yapan polis yetkilileri, müdahale sırasında hiçbir protestocunun yaralanmadığını aktardı.
Yetkililer, Büyükelçilik alanına giren 2 protestocu dışında kimsenin gözaltına alınmadığını kaydetti.
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