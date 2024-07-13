İsviçre’de inşaat iskelesi çöktü: 3 ölü, 8 yaralı

İsviçre’nin Lozan kentindeki bir inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 3 işçi hayatını kaybetti, 4’ü ağır olmak üzere 8 işçi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 13.07.2024 - 10:32
İsviçre’de inşaat iskelesi çöktü: 3 ölü, 8 yaralı
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İsviçre’nin Lozan kentinde inşaat halindeki 19 katlı bir binanın dışındaki iskele çöktü.

Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, 3 işçinin hayatını kaybettiğini, 4’ü ağır olmak üzere toplam 8 işçinin de yaralandığını açıkladı.

İskelenin çökme nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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