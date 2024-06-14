İsviçre’de kapalı otoparkta patlama
İsviçre’de çok katlı bir binanın otoparkında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
İsviçre’nin Aargau kantonuna bağlı Nussbaumen’deki bir binanın kapalı otoparkında akşam saatlerinde patlama meydana geldi, daha sonra yangın çıktı.
Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri tahliye edilirken, büyük panik yaşandı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yangın kısa süre içerisinde diğer katlara yayıldı. Polisten yapılan açıklamaya göre patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Binada ve park halindeki araçlarda büyük hasar meydana geldi. Söndürme çalışmalarına 3 helikopter de destek verirken, yangın gece saatlerinde söndürülebildi.
Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.
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