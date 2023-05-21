İsviçre'deki turist uçağı kazasında üç kişi öldü

Yayınlanma: 21.05.2023 - 12:18

Güncelleme: 21.05.2023 - 12:18

İsviçre'de, gezi uçuşu için Chaux-de-Fonds havaalanından kalkan turis uçağı, Neuchatel bölgesindeki ormanlık alana düştü.

AFP'de yer alan habere göre, polis yaptığı açıklamada, "Pilot ve iki yolcu olay yerinde hayatını kaybetti" dedi. Ancak polis, kurbanlar hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.

Bölgede arama ve kurtarma operasyonu başlatıldığını belirten polis, kaza alanının zorlu koşullarda olmasının çalışmaları zorlaştırdığını ifade etti.

Polis ayrıca, kaza nedeninin henüz tespit edilemediğini belirtti.