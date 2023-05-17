'Hizbullah' uyarısı: Uçaklardan bildiriler attılar

Yayınlanma: 17.05.2023 - 13:15

Güncelleme: 17.05.2023 - 13:48

Yerel güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail uçaklarınca Kuneytra'nın Han Ernebe ve Asbah beldelerine atılan bildirilerde, Şam yönetiminin Suriye ordusu saflarında yer alan Hizbullah terör örgütünün bölgede rahatça hareket etmesine göz yumduğuna dikkat çekildi.

"BİZDEN UYARI..."

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Suriye güvenlik güçlerine bir uyarıdır. Suriye rejimi güçleri, bölge sakinlerine ve İsrail'e tehdit teşkil eden Hizbullah unsurlarına kontrol noktalarında geçiş kartları veriyor. Bölgede Hizbullah'ın kayıtsız varlığına tolerans gösteren Suriye rejimi, bu politikasını değiştirmelidir. Hizbullah'ın bölgedeki varlığına ve teröristlerin rahatça dolaşmasına izin vermeyeceğiz, bizden uyarı."

HİZBULLAH'IN GÜNEYDEKİ VARLIĞI

Suriye'nin güneyindeki Dera ve Kuneytra illeri, askeri muhaliflerin ülkenin kuzeyine ayrılmasının ardından 2018 ortalarında Şam yönetiminin kontrolüne geçti.

Bu tarihten itibaren Suriye ordusu saflarında yer alan Hizbullah ve İran destekli terörist gruplar, İsrail sınır hattında varlığını güçlendirmeye başladı.

İsrail güçleri de son yıllarda Suriye'nin güneyinde Suriye ordusu ve destekçisi Hizbullah'ın noktalarına sık sık saldırılar düzenliyor.