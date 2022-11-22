İsviçreli milli futbolcu Karim Gazzetta intihar etti

22 Kasım 2022 Salı, 08:15

Bosna Hersek'in Mostar kentinde yaşayan İsviçreli futbolcu Karim Gazzetta, evinin önünde ölü bulundu.

Bosna yerel basınının haberine göre, 27 yaşındaki Gazzetta binadan atlayarak intihar etti.

İsviçre ekibi Servette'de futbol hayatına başlayan Gazzetta, Bosna ekibine transfer olmadan önce Winterthur, Stade-Lausanne ve Neuchâtel Xamax gibi takımların formalarını terletti.

Gazzetta, Bosna ekibinde 1 maç oynadı ve yaşadığı sakatlık sonrasında bir daha forma giyemedi.

Hücuma dönük bir orta saha oyuncusu olan Gazzetta, 2015 yılında 20 yaş altı milli takımına dört kez seçilerek İsviçre futbolunun genç yeteneklerinden biri olarak kabul edilmişti.