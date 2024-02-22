İtalya başbakan yardımcısına 'başörtüsü' tepkisi

Yayınlanma: 22.02.2024 - 17:44

Güncelleme: 22.02.2024 - 17:44

Getty Images Siyah başörtüsü Sardinya adasının geleneksel kıyafetlerinden biri.

İtalya'nın Sardinya adasında gelecek Pazar günü yapılacak bölgesel seçimler öncesinde Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini’nin İslam ve başörtüsü ile ilgili sözleri polemik yarattı. ‘İslami başörtülü ve kapalı kadınlar Sardinya'dan uzak dursun' diyen Salvini’ye adanın yerel geleneklerinde de başörtüsü olduğu hatırlatıldı.

İktidardaki sağ koalisyon partileri, dün adanın başkenti Cagliari’de seçim mitingi düzenledi.

İtalya’nın Kardeşleri (FdI) lideri Başbakan Giorgia Meloni ile ortakları Haydi İtalya’nın (FI) lideri Antonio Tajani ve Lig lideri Matteo Salvini de mitinge katıldı. Liderler, üç partinin ortak bölge başkan adayı Paolo Truzzu’ya destek istedi.

Başbakan Yardımcısı ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini burada yaptığı konuşmada, sol partileri ve ‘komünistler’ diye tanımladığı bir kesimi eleştirdikten sonra şöyle devam etti:

"Ben küçükken gerçekten bir Komünist Parti vardı. Ama işçilere sahip çıkardı, balıkçılarla, sözleşmesiz işçilerle, zanaatkarlarla ilgilenirdi, elektrikli scooter’larla değil.

"(Enrico) Berlinguer’in Komünist Parti’si ciddiyet sahibiydi, ciddi sorunlarla ilgilenirdi, (anne-baba yerine) bir numaralı ebeveyn-iki numaralı ebeveynle değil, İslami başörtüsüyle değil.

"Benim evimde İslami örtü bir ilerleme göstergesi değil. İslami başörtü ve kapalı kadınlar Sardinya'dan uzak dursun."

‘BUNU SARDİNYALI NİNELERIMIZE SÖYLE’

Reuters Matteo Salvini

Salvini’nin bu sözleri salonda alkışlanırken sosyal medyada bir tepki dalgasıyla karşılaştı.

Yorumlarda sıklıkla, Sardinya'nın yerel halkının da geleneksel kıyafetlerinde, bugün de hala yaşlılar arasında başörtüsü kullanıldığı hatırlatıldı.

Sardinya yerel giysileri ve başörtüleri içindeki kadınların fotoğraflarını paylaşan sosyal medya kullanıcıları “Ne yani Sardinyalı kadınlar Sardinya’dan uzak mı durmalı?”, “Bunu Sardinya’nın merkezindeki ninelerimize söyle” gibi karşılıklar verdi.

“Benim büyükannem özbeöz Sardinyalıydı ve birçok diğer kadın gibi hep siyah başörtüsü takardı. Onu da mı kovmalıydık?”, “Salvini Sardinyalı ninelere de Sardinya’dan gitmelerini söyledi”, “Rahibelere de başörtülerini çıkarmalarını söyleyecek miyiz?” şeklinde yorumlar yapıldı.

Salvini’nin sözlerine, ibadet özgürlüğüne aykırı olduğu ve dikkatleri Sardinya adasının gerçek sorunlarından uzaklaştırdığı gerekçesiyle de tepkiler geldi.

Muhalefetteki liberal parti Eylem’in lideri Carlo Calenda da “Salvini neler söylüyorsun? Sardinya’nın derdi kapalı kadınlar mı?” diye eleştiride bulundu.

SARDİNYA SEÇİMLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

1.6 milyon nüfuslu Sardinya’daki seçimler, yaklaşan Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi İtalya’da sağ içindeki güç çekişmesi bağlamında bir ön sınav olarak izleniyor.

Salvini’nin İslam ve başörtüsü çıkışını da Avrupa Parlamentosu seçimleri kampanyasının bir ön işareti olarak yorumlamak mümkün.

Aşırı sağcı, göç karşıtı Lig lideri Matteo Salvini de yaptığı konuşmada, Haziran’da yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinden de söz etti.

Göçten tarım politikasına kadar kıtasal çapta mesajlar veren Salvini, bu seçimlerle Avrupa’yı değiştireceklerini söyledi.