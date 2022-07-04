İtalya Başbakanı Mario Draghi, Türkiye’ye geliyor
İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirecek.
İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine icabetle, 5 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
5 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşecek ziyaret çerçevesinde, Türkiye-İtalya Üçüncü Hükümetlerarası Zirve Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve Başbakan Draghi’nin riyasetlerinde Ankara’da yapılacak. İlgili Bakanların iştirakiyle tertiplenecek Zirve’de, Türkiye-İtalya ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, ikili işbirliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Temaslarda, Türkiye’nin stratejik ortağı ve NATO müttefiki olan İtalya ile ikili ilişkilerin yanı sıra, Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.
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