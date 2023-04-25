İtalya Başbakanı Meloni'den 'Faşizm' açıklaması

Yayınlanma: 25.04.2023 - 09:56

Güncelleme: 25.04.2023 - 09:56

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanya'sının işgal ettiği İtalyan kentlerinin kurtuluş gününde, İtalya Başbakanı Meloni açıklamalarda bulundu.

La Repubblica gazetesinde yer alan habere göre, Meloni, Torino ve Milano'nun 25 Nisan 1945'te ABD askerleri tarafından kurtarılmasının yıl dönümünde "Mecliste sağı temsil eden partiler uzun yıllardır faşizme karşı herhangi bir nostaljiyle bağdaşmadıklarını kanıtlamışlardır" dedi.

Faşizmi, "muhalefeti itibarsızlaştırma çabası" olarak gördüğünü belirten Meloni, sağ kanadın, faşizm temelinden hareket ederek itibarsızlaştırma ve sağ kanadı bölme çabasında olanlara "hayır" cevabını verdiğini söyledi.

Meloni, "Bu tutum, yıllar önce kutlamalar sırasında, aşırılık yanlısı gruplar tarafından Yahudi Tugayı'na karşı hoşgörüsüzlük olaylarına yol açtı" açıklamasında bulundu.

"Bir daha asla tanık olmayacağımızı umduğumuz tatsız olaylar" ifadesinde bulunan Meloni, geçmişte yaşanan olayları, eski İtalya Meclis Başkanı Luciano Violante'den alıntı yaparak "Kurtuluş mücadelesinin tüm İtalyanlar tarafından paylaşılan bir miras haline gelmesini engelleyen faktörlerden biri" olarak nitelendirdi.

Meloni ayrıca, Kurtuluşun yıldönümünü kutlarken, geçmişin yaralarını sarmak için 25 Nisan'ı Özgürlük Bayramı yapma çağrısında bulundu.

Meloni, "Bu dileği sadece paylaşmakla kalmıyor, aynı zamanda bugün yenilemek istiyorum. Çünkü 78 yıl sonra demokrasi ve özgürlük aşkı hala totalitarizme karşı Avrupa'da olduğu gibi İtalya'da da tek gerçek panzehirdir" ifadesinde bulundu.