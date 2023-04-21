İtalya’da uyuşturucu tacirlerine darbe: 850 kilogram kokain ele geçirildi

İtalya Mali Polisi tarafından düzenlenen operasyon ile Venedik açıklarında ticari bir gemide piyasa değeri 170 milyon Euro olan 850 kilogram kokain ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 21.04.2023 - 09:42
İtalya’da uyuşturucu tacirlerine darbe: 850 kilogram kokain ele geçirildi
Abone Ol google-news

İtalya’da güvenlik güçleri uyuşturucu tacirlerine bir darbe daha vurdu. İtalya Mali Polisi tarafından düzenlenen operasyon ile Venedik açıklarında Güney Amerika’dan gelen ticari bir gemide piyasa değeri 170 milyon Euro olan 850 kilogram kokain ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Veneto bölgesinde bugüne kadar ele geçirilen en büyük miktardaki uyuşturucu madde olarak kayıtlara geçti.

Geminin 20 kişilik mürettebatı ilk ifadelerinde, hiçbir şeyden haberlerinin olmadıklarını iddia ettiler. Uyuşturucu maddenin geçtiğimiz günlerde Sicilya açıklarında ele geçirilen piyasa değeri 400 milyon Euro olan 2 ton kokain ile bağlantısının olup olmadığı araştırılıyor.

İtalya Başbakan Giorgia Meloni ve Ekonomi ve Maliye bakanı Giancarlo Giorgetti, Mali Polis birliklerini ve eyalet komutanlığını kutlayarak, kendileri ile gurur duyduklarını dile getirdiler. Meloni ve Giorgetti, hükümetin uyuşturucu ile mücadelesinde oldukça ciddi olduğunu ve sıfır tolerans politikalarını izlemeye devam edeceklerini vurguladılar.


italya uyuşturucu Baskın

İlgili Haberler

Europol'ün uyuşturucu örgütüne yönelik operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı

Europol'ün uyuşturucu örgütüne yönelik operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı
TIR'daki arı kovanından uyuşturucu çıktı

TIR'daki arı kovanından uyuşturucu çıktı
İtalya'da 400 milyon Euro'luk 2 ton kokain ele geçirildi

İtalya'da 400 milyon Euro'luk 2 ton kokain ele geçirildi

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler