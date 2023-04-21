Yayınlanma: 21.04.2023 - 09:28

Güncelleme: 21.04.2023 - 09:28

İtalya’da yük treni raydan çıktı. İtalya Devlet Demiryolu (RFI) tarafından yapılan açıklamada, özel bir şirkete ait yük treninin vagonlarından birinin yerel saatle 03.15’te Floransa kentinde bulunan Castello Tren İstasyonunda raydan çıktığı aktarıldı.

Birçok yüksek hızlı tren hatlarının bağlantı noktası olan Castello’daki kaza nedeniyle 50’den fazla tren seferi iptal edildi.

Kaza sırasında Floransa istikametinde olan Milano-Salerno seferini yapan yolcu treninde ise 160 yolcu saatlerce trende mahsur kaldı.

Kazada ölen ya da yaralana olmazken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

