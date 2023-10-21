İtalya Başbakanı Meloni'den 'iki devletli çözüm' çağrısı

Yayınlanma: 21.10.2023 - 16:14

Güncelleme: 21.10.2023 - 16:14

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Mısır'ın başkenti Kahire'de devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı "Kahire Barış Zirvesi"ne katıldı.

Hamas'ın, İsrail'e yönelik saldırılarını kınadıklarını vurgulayan Meloni, rehineler için de endişeli olduklarını ve bütün rehinelerin bir an önce serbest bırakılmasını istediklerini dile getirdi.

Meloni, bir devletin ne kadar tahrik edilse de "intikam alma" hissiyle yaklaşmaması gerektiğini, bununla beraber bir devletin, vatandaşlarının ve sınırlarının güvenliğini sağlamasının meşru olduğunu belirtti.

Başbakan Meloni, "Krizin tırmanmasını önlemek ve bu krizin kontrolünü kaybetmekten kaçınmak için imkansızı yapmalıyız çünkü sonuçları hayal bile edilemez. Bunu yapmanın en ciddi yolu, 'iki halk-iki devlet' perspektifine dayanan, somut ve belirli bir zaman çerçevesine sahip olması gereken yapısal bir çözüme yönelik siyasi girişimdir" ifadesini kullandı.

Acil önceliğin, sivil halkın daha fazla acı çekmesini önlemek için gerekli olan insani yardım erişiminin sağlanması olduğunu vurgulayan Meloni, "Kitlesel göç de bu bölgenin istikrarsızlaşmasına yol açabilir. Bu ihtiyacımız olan bir şey değil" dedi.

Meloni, krizin yatışması için yapılan girişimlere ve Gazze’ye yönelik yardımlara da değinerek, "Bu konferansta hazır bulunan birçok aktörün yaptığı arabuluculuk çalışmasını bu anlamda çok önemli buluyorum. AB Komisyonu'nun Gazze'ye insani yardımlarını 3 katına çıkarma kararının da çok önemli olduğunu düşünüyorum. İtalya da bu konuda çalışıyor" diye konuştu.

ABBAS İLE GÖRÜŞTÜ

İtalyan ANSA ajansının haberine göre Meloni, Kahire'deki temasları sırasında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de görüştü.

Meloni'nin, Kahire'deki temaslarını tamamladıktan sonra İsrail'e geçmesi ve burada Başbakan Binyamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmesi bekleniyor.