İsrail'in vurduğu tarihi kilisenin rahibi sordu: 'Ne için çocukları, bebekleri, yaşlıları öldürdüler?'

İsrail'in saldırısı sonrası çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı Rum Ortodoks Kilisesi'nin rahibi, saldırının ardından konuştu. Kilise rahibi, "binanın içinde yaklaşık 150 kişi vardı. Bu yüzden vurdular" ifadesinde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.10.2023 - 12:48
Abone Ol google-news

İsrail'in tarihi Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef aldığı saldırısında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu en az 18 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Saldırının, kilise binasının bazı kısımlarında ciddi maddi hasara yol açtığı ve yanındaki bir binanın da yıkıldığı kaydedildi. Saldırının, güvenli bir yer arayışıyla kiliseye sığınan Hıristiyan ve Müslüman Filistinli ailelerin bulunduğu "Kilise Vekilleri Konseyi" binasının tamamen yıkılmasına neden oldu.

İsrail tarafından vurulan Gazze'deki 1600 yıllık Rum Ortodoks Kilisesi'nin Rahibi Peder Aleksiyos, saldırıya ilişkin şöyle konuştu:

"İki bin yıldır buradayız, bunun kutsamasıyla Gazze'de bir Hıristiyan topluluğu olarak yaşamımızı sürdürmek zorundayız. Dün akşam saat 20.00 sularında, İsrail ordusu Gazze'deki Yunan Ortodoks kilisesi Aziz Porphyrius'un binasını vurdu. Bu bina kilisenin ofisiydi ve binanın içinde yaklaşık 150 kişi vardı. Bu yüzden vurdular ve birçok insanı öldürdüler. Şimdi yıkıntılar arasında öldürülen insanları çıkarmaya çalışıyoruz. Bir sorumuz var. Ne için... Ne için masum insanları, çocukları, bebekleri, yaşlıları, kiliseye korunmak için gelen hastaları öldürdüler?"

İsrail ordusu, Gazze'deki bir Hamas komutanına "yakın" olduğunu söylediği bir bölgeyi hedef alan güçlerinin Gazze'deki kiliseye zarar verdiğini kabul etti.

Saldırıyı birçok uluslararası kuruluş ve ülke kınadı.


aziz porphyrius israil saldırı kilise Rum ortodoks kilisesi rahip

İlgili Haberler

Yunanistan açıklama yayınladı... İsrail tarihi kiliseye saldırdı, ölü ve yaralılar var!

Yunanistan açıklama yayınladı... İsrail tarihi kiliseye saldırdı, ölü ve yaralılar var!
Rusya, İsrail'in Rum Ortodoks Kilisesi'ne saldırısını kınadı

Rusya, İsrail'in Rum Ortodoks Kilisesi'ne saldırısını kınadı
Son dakika... İsrail'den Gazze'deki kilise ve camiye saldırı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika... İsrail'den Gazze'deki kilise ve camiye saldırı: Ölü ve yaralılar var

En Çok Okunan Haberler