İtalya, Çin'e barış için Rusya'ya baskı yapması çağrısında bulundu
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Rusya-Ukrayna savaşında barış için Çin'in Rusya'ya baskı yapması gerektiğini bildirdi.
Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Vang Yi, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir araya geldi.
İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tajani ve Vang'ın, İtalya-Çin ilişkileri ve Ukrayna'daki savaşı ele aldıkları belirtildi.
Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının başlamasının yıl dönümünün yaklaştığı hatırlatılarak, "Başbakan Yardımcısı, savaşın kurbanları için adalet, insani yardım, etkili yaptırımlar ve diplomasi aracılığıyla adil barış koşullarını teşvik için Rusya'ya baskı yapılmasının gerektiğini yineledi" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Tajani'nin "Çin, barışı teşvik etmede temel bir rol oynamalı. Pekin'in bununla ilgilenmeye hazır olduğuna eminim" ifadelerine de yer verildi.
Görüşmede, Başbakan Yardımcısı Tajani'nin, hem ikili ilişkilerde diyaloğun hem de AB-Çin ilişkilerinin ticari-ekonomik gerekse insan hakları alanında daha geniş yelpazede yeniden başlatılması isteğini de teyit ettiği ifade edildi.
Tajani'nin ayrıca, İtalya ve Çin arasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reformu yönelik verimli ve sürekli işbirliğini de takdir ettiği kaydedildi.
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