İtalyan şef Danilo Zanna depremzedeler için mutfağa girdi

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 18:11

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 18:14

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'ya gelen İtalyan şef Danilo Zanna, afetzedeler için gönüllü ekibiyle mutfağa girdi.

Depremden etkilenenlere katkı sağlamak amacıyla kente gelen Zanna, İnönü Üniversitesindeki yemekhanede gönüllü çalışanlardan oluşan ekiple 3 ton makarna, 2,5 ton da sıcak yemek pişirdi.

Yemeklerin yapımında mutfaktan ayrılmayan Zanna, depremlerden dolayı çok üzüldüğünü, Malatya'ya görevini yapmaya geldiğini söyledi.

"BURADA KENDİ GÖNÜLLÜ EKİBİM VAR"

Zanna, herkesin yardım yapabilmek için çalıştığına işaret ederek, "Kimseyi yalnız bırakmıyoruz. Burada kendi gönüllü ekibim var. Van'dan gelip çalışıp sonra geri dönenler oldu. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor" dedi.

Üniversitede yemek yapılması için güzel bir organizasyon olduğunu aktaran Zanna, "Bugün neredeyse 3 ton makarna ve 2,5 ton yemek yaptık ve gönderdik. Gayet güzel bir rakam. Artık buradaki şefler de bu yemekleri kendileri yapmaya devam edecekler" ifadesini kullandı.

"KOORDİNELİ BİR YARDIM OLMASI GEREKİYOR"

Malatya'nın ardından Adıyaman'a geçerek orada da depremzedeler için yemek yapacağını anlatan Zanna, şöyle devam etti:

"Biz daha mutfak kurmadığımız Adıyaman'a geçeceğiz. Çünkü orada da mutfak açılması gerekiyor. Bütün Türkiye ve bölgelerdeki insanlara geçmiş olsun. Herkes yardım ediyor. Koordineli bir yardım olması gerekiyor. Biz de kendi kendimize hareket etmiyoruz. Kızılay ve AFAD'dan yönlendiriyorlar. Dinlenerek hareket ediyoruz çünkü çok daha büyük faydası oluyor. Yardımları için de herkese teşekkür ediyorum."

"BÜTÜN ÜLKELER İÇİN BİR ÖRNEK"

Zanna, Türkiye'nin depremler sonrasında oluşturduğu birlik ve beraberliğin, çok güçlü mesaj verdiğine dikkati çekti.

Herkesin bir şekilde insanlara yardımcı olmak için çaba sarf ettiğine değinen Zanna, "Türkiye bunu bir kereden fazla gösterdi. Türkiye tek yürüyebiliyor. Bu ülkenin gücü ve bunun bir parçası olabilmek benim için büyük bir onur. Bence diğer bütün ülkeler için bir örnek" diye konuştu.