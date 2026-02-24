İtalya’da at eti tartışması: Toplum ikiye bölündü

İtalya’da özellikle Puglia bölgesinde yüzyıllardır tüketilen at eti, mecliste gündeme gelen yeni yasa teklifiyle ülke çapında tartışma konusu oldu.

Parlamentoda farklı siyasi partilerden milletvekillerinin desteklediği teklif, atların kesim amacıyla yetiştirilmesini yasaklamayı hedefliyor.

Teklife göre at, eşek ve katırlar “evcil hayvan” statüsüne alınacak. Bu hayvanları kesim amacıyla yetiştirenlere 100 bin euroya kadar para cezası ve üç yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

Teklifin destekçilerinden iktidar koalisyonundaki Noi Moderati partisinden milletvekili Michela Vittoria Brambilla, düzenlemenin toplumda zaten var olan kültürel değişimi yansıtacağını savunarak, at kesimini “acımasız” olarak nitelendirdi.

Yasa tasarısı kamuoyunda geniş bir tartışma başlatırken, çevrim içi platformlarda hem destek hem de karşıt imza kampanyaları ortaya çıktı. Özellikle at etinin geleneksel olarak tüketildiği bölgelerde ekonomik kaygılar öne çıkıyor.

Bari-Bat Confcommercio Gençlik Kolu Başkanı Luigi Menduni, yasağın bölgedeki tedarik zincirini ve turizm gelirlerini olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Menduni, çiftliklerden restoranlara kadar uzanan geniş bir ekonomik ağın risk altında olduğunu söyledi.

Puglia, İtalya’da at eti tüketiminin en yoğun olduğu bölge olarak öne çıkıyor ve ülke genelindeki tüketimin yaklaşık yüzde 13’ünü tek başına karşılıyor.

MECLİS SÜRECİ SÜRÜYOR

Yasa teklifi şu anda İtalya Senatosu’nda ilgili komisyon tarafından değerlendiriliyor.

Senato Başkan Yardımcısı Gian Marco Centinaio ise teklife karşı çıkarak, “Bir atı evcil hayvan olarak tanımlamak mantığa aykırı” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, tasarının parlamentonun iki kanadından geçmesinin aylar sürebileceğini belirtiyor.

At eti, İtalya mutfağının bazı bölgelerde köklü bir parçası olarak görülüyor.

Ancak hayvan hakları savunucuları, değişen toplumsal algı nedeniyle bu geleneğin sona erdirilmesi gerektiğini savunuyor.