İtalya’dan ABD’ye veto: Üs kullanımına izin çıkmadı

Corriere della Sera gazetesinde yer alan habere göre, bazı ABD bombardıman uçaklarının Sigonella üssüne iniş yaparak buradan Orta Doğu’ya geçmesi planlanıyordu. Ancak İtalya’nın bu talebe onay vermediği belirtildi.

Haberde, ABD’nin gerekli resmi izin başvurusunu yapmadığı ve İtalya’nın askeri makamlarının sürece dahil edilmediği ifade edildi.

İtalya Savunma Bakanlığı konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Yetkililer, kararın detayları ve kaç uçağın etkilendiği konusunda bilgi paylaşmadı.

Ülkede muhalefet partileri, hükümete ABD’nin İtalya’daki askeri üsleri kullanmasını engelleme çağrısı yaptı.

Bu adımın, İtalya’nın bölgedeki çatışmalara doğrudan dahil olmasını önlemek için gerekli olduğu savunuldu.

Başbakan Giorgia Meloni hükümeti ise, böyle bir talebin resmi olarak iletilmesi durumunda parlamentonun onayının aranacağını belirtti.