İtalya’dan Apple’a rekor ceza

İtalya Rekabet Kurumu (AGCM), iOS uygulama dağıtım pazarında hâkim durumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle Apple’a yaklaşık 98,6 milyon avro idari para cezası verdi.

İtalya Rekabet Kurumu, Apple Inc., Apple Distribution International Ltd ve Apple Italia S.r.l.’yi kapsayan kararıyla, şirketin AB İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın (TFUE) 102. maddesini ihlal ettiğini duyurdu.

Kuruma göre Apple, iOS işletim sisteminde uygulamaların çevrim içi dağıtımı pazarında App Store aracılığıyla mutlak hâkim konumda bulunuyor.

AGCM, kararın; Avrupa Komisyonu, diğer ulusal rekabet otoriteleri ve İtalya Kişisel Verileri Koruma Otoritesi ile eşgüdüm içinde yürütülen kapsamlı bir soruşturma sonucunda alındığını açıkladı.

Soruşturmanın odağında, Apple’ın Nisan 2021’den itibaren iOS’te uygulamaya koyduğu App Tracking Transparency (ATT) politikası yer aldı. Kurum, bu gizlilik kurallarının rekabeti kısıtlayıcı nitelikte olduğunu tespit etti.

AGCM’ye göre, üçüncü taraf uygulama geliştiriciler, reklam amaçlı veri toplama ve bu verileri ilişkilendirme için Apple tarafından zorunlu tutulan ATT onay ekranı üzerinden kullanıcıdan açık rıza almak zorunda bırakılıyor.

Ancak bu onay, gizlilik mevzuatının tüm gereklerini karşılamadığı için geliştiriciler aynı amaçla ikinci bir rıza talebinde bulunmak zorunda kalıyor.

“ORANTISIZ VE TEK TARAFLI” UYGULAMA

Rekabet Kurumu, ATT koşullarının tek taraflı biçimde dayatıldığını, Apple’ın ticari ortaklarının çıkarlarına zarar verdiğini ve iddia edilen gizlilik hedefiyle orantılı olmadığını belirledi.

Kararda, kullanıcı verilerinin kişiselleştirilmiş çevrim içi reklamcılığın temel unsuru olduğuna dikkat çekilerek, rıza taleplerinin tekrarlanmasının geliştiricilerin veri toplama ve kullanma imkânlarını ciddi biçimde sınırladığı vurgulandı.

Bu durumun, gelir modelini reklama dayandıran uygulama geliştiricilerin yanı sıra reklamverenleri ve reklam aracılık platformlarını da olumsuz etkilediği kaydedildi.

AGCM, Apple’ın aynı gizlilik seviyesini, geliştiricilere tek bir rıza mekanizmasıyla kullanıcıdan izin alma imkânı tanıyarak da sağlayabileceğini belirtti.

Bu nedenle ATT politikasının mevcut haliyle orantısız bir rekabet kısıtlaması oluşturduğu sonucuna varıldı.