İtalya donanmasına ait asbestli denizaltı ve fırkateynler söküm için yola çıktı
İtalyan donanmasına ait gemilerin neden olabileceği tehlikelere dikkat çeken Asbest Söküm Uzmanları Derneği Başkanı Ensari, “Ege Denizi’nin altı ölüm saçıyor” diye konuştu.
İzmir’in Aliağa ilçesi yine
asbest tartışmasıyla gündemde.
İtalyan donanmasına ait Sauro
sınıfı 3 denizaltı, 2 devriye ve 2
fırkateyn gemisinin sökülmek
üzere önümüzdeki günlerde
Aliağa’ya geleceği öğrenildi.
Asbest Söküm Uzmanları
Derneği Başkanı Mehmet Şeyhmus
Ensari, “Savaş gemileri ve
fırkateynler asbest yüklüdür. Gemi
sökümü katma değerdir ancak
bizde sökümlerin denetimsizliği
sürüyor. Bu gemilerde sadece
asbest değil insana ve doğaya
zarar veren birçok tehlikeli
kimyasal var. Açıklanan asbest
ya da diğer zararlı maddelerle
ilgili değerler gerçeği yansıtmıyor,
saklıyorlar. İşçi sağlığı görmezden
geliniyor” dedi.
"MAFYALAŞMIŞ BİR YAPI VAR"
Gemilerin ne zaman geleceğine dair bilgilerinin olmadığını aktaran Ensari, “Her gün böyle gemiler sökülmek üzere Aliağa’ya geliyor. Gündeme gelmesi için NAe São Paulo gibi büyük bir gemi olması lazım. Dalgıçlar Ege Denizi’nin altına insin de baksın. Ege Denizi’nin altı ölüm saçıyor.
Avrupa Birliği standartları var ancak bizde uygulanmıyor. Çünkü denetim yok. Siyasilerin de dahil olduğu mafyalaşmış bir yapı var” diye konuştu. Öte yandan İtalyan basının da yer alan bilgilere göre, yedi deniz aracı Ege Çelik adlı şirket tarafından ihaleyle satın alındı.
Şirket, dokuz ay önce düzenlenen
ihalede gemiler için 1.6 milyon
Avro ödedi. Tehlikeli atık madde
barındırdığı gerekçesiyle hiçbir
ülkede sökümü yapılmayan
doğal gaz gemisi ETHAN da önce
Fransa’ya ardından Malta’ya
gönderilmişti. İki ülkede de
sökümü yapılmayan geminin
sökümü 2016 yılında Ege Çelik
tarafından yapılmıştı.
"TEHLİKELİ MADDE RAPORU VAR MI?"
CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir’e doğru yola çıkan zehir gemileri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye seslendi. Kılıç, şu ifadeleri kullandı: “Sökülmek üzere Aliağa’ya doğru yola çıkan, Brezilya donanmasına ait zehir yüklü NAe Sâo Paulo uçak gemisi mücadelemiz sonucu dönemin bakanı Murat Kurum’a rağmen İzmir’e giremeden batırılmıştı.
Şimdi de İtalya donanmasına ait
ömrünü tamamlayan tam 7 deniz
aracının sökümünün Aliağa’da
yapılacağını öğreniyoruz. Bu
gemilerin tehlikeli madde envanter
raporları var mı? Var ise kamuoyuyla
neden paylaşılmıyor? Dünyanın
parmakla gösterdiği, güzelliklerle
dolu memleketimizi çöp ithal eder
hale getirdiniz.”
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