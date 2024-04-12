İtalya donanmasına ait asbestli denizaltı ve fırkateynler söküm için yola çıktı

Yayınlanma: 12.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.04.2024 - 04:00

İzmir’in Aliağa ilçesi yine asbest tartışmasıyla gündemde. İtalyan donanmasına ait Sauro sınıfı 3 denizaltı, 2 devriye ve 2 fırkateyn gemisinin sökülmek üzere önümüzdeki günlerde Aliağa’ya geleceği öğrenildi. Asbest Söküm Uzmanları Derneği Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari, “Savaş gemileri ve fırkateynler asbest yüklüdür. Gemi sökümü katma değerdir ancak bizde sökümlerin denetimsizliği sürüyor. Bu gemilerde sadece asbest değil insana ve doğaya zarar veren birçok tehlikeli kimyasal var. Açıklanan asbest ya da diğer zararlı maddelerle ilgili değerler gerçeği yansıtmıyor, saklıyorlar. İşçi sağlığı görmezden geliniyor” dedi.



"MAFYALAŞMIŞ BİR YAPI VAR"

Gemilerin ne zaman geleceğine dair bilgilerinin olmadığını aktaran Ensari, “Her gün böyle gemiler sökülmek üzere Aliağa’ya geliyor. Gündeme gelmesi için NAe São Paulo gibi büyük bir gemi olması lazım. Dalgıçlar Ege Denizi’nin altına insin de baksın. Ege Denizi’nin altı ölüm saçıyor.

Avrupa Birliği standartları var ancak bizde uygulanmıyor. Çünkü denetim yok. Siyasilerin de dahil olduğu mafyalaşmış bir yapı var” diye konuştu. Öte yandan İtalyan basının da yer alan bilgilere göre, yedi deniz aracı Ege Çelik adlı şirket tarafından ihaleyle satın alındı.

Şirket, dokuz ay önce düzenlenen ihalede gemiler için 1.6 milyon Avro ödedi. Tehlikeli atık madde barındırdığı gerekçesiyle hiçbir ülkede sökümü yapılmayan doğal gaz gemisi ETHAN da önce Fransa’ya ardından Malta’ya gönderilmişti. İki ülkede de sökümü yapılmayan geminin sökümü 2016 yılında Ege Çelik tarafından yapılmıştı.



"TEHLİKELİ MADDE RAPORU VAR MI?"



CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir’e doğru yola çıkan zehir gemileri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye seslendi. Kılıç, şu ifadeleri kullandı: “Sökülmek üzere Aliağa’ya doğru yola çıkan, Brezilya donanmasına ait zehir yüklü NAe Sâo Paulo uçak gemisi mücadelemiz sonucu dönemin bakanı Murat Kurum’a rağmen İzmir’e giremeden batırılmıştı.

Şimdi de İtalya donanmasına ait ömrünü tamamlayan tam 7 deniz aracının sökümünün Aliağa’da yapılacağını öğreniyoruz. Bu gemilerin tehlikeli madde envanter raporları var mı? Var ise kamuoyuyla neden paylaşılmıyor? Dünyanın parmakla gösterdiği, güzelliklerle dolu memleketimizi çöp ithal eder hale getirdiniz.”

