Titanik faciasından kurtulan 2 Türk... Bir daha gemiye asla binmedi!

Yayınlanma: 07.04.2024 - 23:42

Güncelleme: 07.04.2024 - 23:51

Asla batmayacağı iddia edilen yolcu gemisi Titanik, 10 Nisan 1912'de 2 bin 224 yolcu ve mürettebatla New York'a gitmek üzere İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıktı. Gemi, 15 Nisan 1912'de bir buz dağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömüldü. 1514 kişi yaşamını yitirdiği bu kazada 710 kişiyi sağ kurtardı aralarında bir Bingöllü Ermeni olan Neshan Krekorian da vardı.

Radio Free Europe’ta (RFE), facianın 100’üncü yılı olan 2012’de Neshan Krekorian’ın Osmanlı İmparatorluğu’ndan Kanada’ya kaçış hikayesini anlatıldığı bir içeriğinde ona ait bir fotoğrafı yayınladı.

RFE’nin içeriğinde Bingöllü Neshan Krekorian'ın Kanada’ya yerleşmeye çalışırken Titanik faciasına tanık olması, torunu Van Solomonian’ın ifadelerine dayanılarak anlatılıyor.

20'li yaşlarının başında Osmanlı’nın azınlıklara karşı uygulamalarından kaçan Neshan, Atlantik Okyanusu’nun ötesinde yeni bir hayata başlamak üzere İngiltere’ye geçti. Oradan Kanada’ya ulaşmak için Titanik’ten üçüncü sınıf bir bilet satın aldı.

Titanik faciasından sağ kurtulan Krekorian, Kanada’nın Ontario kentinde kendisine yeni bir hayat kurduktan sonra kardeşlerini de yanına aldırarak ülkedeki ilk Ermeni Kilisesi’ni kurdu. Torunu Van Solomonian’a göre 89 yaşında hayatını kaybeden Neshan, bir daha hiçbir zaman gemiye binmedi.

BİLETİ OLUP TİTANİK'E BİNMEYEN TÜRK YOLCU: BESİM ÖMER AKALIN

Titanik’te 2223 yolcu vardı. Ama aslında gemide 2224 yolcu olması gerekiyordu. Satılan bir biletin yolcusu Titanik’e binmedi, bu bilet bir doktor tarafından Avrupa seyahati sırasında alındı. Ancak doktor Fransa’dan başladığı yolculuğunu kötü hava koşulları nedeniyle Southampton limanına kadar sürdüremedi ve gemiyi kaçırdı. Bileti olduğu halde gemiye binemeyen tek yolcu, Türk doktor Besim Ömer Akalın’dı.