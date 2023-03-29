İtalya'da sentetik gıda üretiminin yasaklanmasına yönelik yasa tasarısı hazırlandı

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 10:05

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 10:05

İtalya'da Bakanlar Kurulu, yapay et de dahil olmak üzere sentetik gıda ile yem üretimini ve aynı zamanda pazarlanmasını yasaklayan yasa tasarısını kabul etti.

Sputnik'in aktardığına göre hükümet, tasarının yasalaşması için parlamentonun alt ve üst kanadının onayını arayacak.

İtalya Başbakanı Georgia Meloni, "İtalya'nın mükemmelliğini aynı zamanda tüketiciyi de koruyan bu düzenlemeyi çiftçilerimizle kutlamazsak olmaz" ifadelerini kullandı.

Tarım Bakanı Francesco Lollobrigida, kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Zenginlerin iyi beslendiği, yoksulların yemediği bir toplumda sentetik gıda ile sosyal adaletsizlik riski vardır. Burada, zulümcü bir tutumdan ziyade güçlü bir koruma arzusu söz konusu" dedi.

"ESASINA DAYALI BİR YASA"

Sağlık Bakanı Orazi Schillaci de hazırladıkları yasa tasarısını savunarak, "Bu tedbir esasına dayalı bir yasadır, çünkü günümüzde sentetik gıdaların etkilerine dair bilimsel bir çalışma yok" diye konuştu.

Schillaci, bu yasa tasarısıyla vatandaşlarının sağlığını en üst düzeyde koruduklarını ve Akdeniz diyetine dayanan gıda-tarım kültürlerine sahip çıktıklarını belirtti.

Hükümetin parlamentonun onayına sunacağı yasa tasarısının yasalaşması halinde mevzuata aykırı hareket edenlere 60 bin avroya kadar para cezası uygulanması öngörülüyor.