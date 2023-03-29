İtalyan devi milli futbolcu Merih Demiral'a talip oldu

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter'in, Atalanta'da oynayan milli futbolcu Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 16:13
İtalyan devi milli futbolcu Merih Demiral'a talip oldu
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Inter, savunmasını milli futbolcu Merih Demiral ile güçlendirmek istiyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Inter, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Milan Skriniar'ın boşluğunu Merih ile doldurmak istiyor.

Merih Demiral

Merih Demiral'ın, karakteri ve teknik kapasitesi nedeniyle Skriniar'ın boşluğunu doldurmak konusunda ikna edici olduğu kaydedildi.

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE OLMADI

Inter'in, Skriniar için ara transfer döneminde ayrılığının gündeme gelmesinin ardından Merih için girişimde bulunduğu hatırlatıldı.

Ara transfer döneminde Inter, 25 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istemiş ve sözleşmede 20 milyon Euro'luk isteğe bağlı satın alma opsiyonu eklemek istemişti. Atalanta ise satın alma opsiyonunun zorunlu olmasını istemiş ve taraflar anlaşamayınca bu transfer gerçekleşmemişti.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Bu sezon Atalanta ile 22 maçta süre alan Merih Demiral, 1 kez gol sevinci yaşadı. 25 yaşındaki oyuncunun Atalanta ile sözleşmesi 2026'ya kadar devam ediyor.


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