İtalya’nın en çok aranan mahkûmu yine firar etti

İtalyan polisi, 41 yaşındaki Arnavut mahkûm Taulant Toma’nın hafta sonu Milano’daki Opera Cezaevi’nin maksimum güvenlik bölümünden kaçmasının ardından geniş çaplı arama başlattı.

Toma, İtalyan basınında “kaçış sihirbazı” olarak anılıyor. Son firarında demir parmaklıkları atölyeden çaldığı bir eğe ile kesti, ardından düğümlenmiş çarşaflardan oluşan bir halatla dış duvara indi. Altı metre yüksekliğindeki dış duvarı aşan Toma, karanlıkta izini kaybettirdi.

Soygun ve çeşitli suçlardan hükümlü olan Toma'nın cezası 2048’e kadar uzanıyordu. Savcılar, firarın cezaevinde vardiya değişimi sırasında gerçekleştiğini, bu nedenle gardiyanların kaçışı fark edemediğini belirtti. Soruşturmada bu detay “kritik güvenlik zafiyeti” olarak değerlendiriliyor.

Toma’nın bu kaçışı ilk değil. 2009’da Terni Cezaevi’nden, 2013’te ise Parma’daki maksimum güvenlik bölümünden bir başka mahkûmla birlikte firar etmişti. Parma firarı sonrasında Toma 40 gün boyunca aranmış, ancak Belçika’da başka bir suç nedeniyle yakalandığı ortaya çıkmıştı.

Belçika makamları tarafından tutulan Toma, kısa süre sonra oradan da kaçmayı başarmıştı. Bu yönüyle dosyası artık iki ülkeye yayılan bir “kaçış kronolojisi” niteliği taşıyor.

Milano’daki Opera Cezaevi yönetimi, Toma’nın dışarıdan yardım alıp almadığını tespit etmek için tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kaçış, İtalya’nın ceza sistemi üzerindeki baskıyı yeniden görünür hale getirdi.

AŞIRI KAPASİTE VE PERSONEL KRİZİ

Opera Cezaevi’nin kaçış sırasında 918 kişilik kapasiteye rağmen bin 338 mahkûm barındırdığı, üstelik 811 personel olması gerekirken yalnızca 533 memurun görevde bulunduğu açıklandı.

Cezaevi polisi sendikası UILPA'nın genel sekreteri Gennarino De Fazio, “Bu son olay, 25 yıldır sürdürülen yanlış cezaevi politikalarının çöküşünü bir kez daha ortaya koyuyor” dedi.

Fazla kapasite ve personel yetersizliğinin hem mahkûmların haklarını ihlal ettiğini hem de cezaevi görevlilerini büyük bir risk altında bıraktığını söyledi.

İtalyan polisinin Toma’nın ülkeyi terk etmesinden endişe ettiği, bu nedenle sınır kapılarında kontrolün artırıldığı bildirildi. Toma’nın Avrupa’daki geçmişi göz önünde bulundurularak kaçışın uluslararası aramaya dönüşmesi bekleniyor.