İtalya: 'Rus gazını ikame etmek için en az 3 yıl gerekiyor'

16 Mart 2022 Çarşamba, 16:28

Reuters

İtalya hükümeti, Rusya'dan alınan doğalgazı alternatif kaynaklarla ikame etmenin en az 3 yıl süreceğini açıkladı.

İtalya Ekolojik Dönüşüm Bakanı Roberto Cingolani, Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'ya alternatif enerji tedarikçisi arayışıyla ilgili olarak parlamentoya bilgi verdi. Cingolani bugün Senato'da yaptığı açıklamada, İtalya'nın Rusya'dan ithal ettiği doğalgaz miktarının son 10 yılda 20 milyar metreküpten 29 milyar metreküpe çıktığını söyledi.

Cingolani'nin açıklamasına göre İtalya halen doğalgaz ihtiyacının yüzde 95'ini ithalatla karşılıyor. Bunun yüzde 40'ını Rusya sağlıyor. Bakan Cingolani, bu nedenle halen Rusya'ya "bağımlı" olduklarını söyledi ve uzun vadede Rus gazını başka kaynaklarla ikame etmek gerekeceğini belirtti.

"Yapısal önlemlerle bu mümkün olabilir" diyen Cingolani, ancak bunun için en az 3 yıl gerekeceğini, gelecek 2 kış için bunu sağlamanın "karmaşık olacağını" vurguladı.

Ekolojik Dönüşüm Bakanı, gerekli adımlar atılırsa doğalgaz ithalatının 20 milyar metreküplük bölümünün kısa ve orta vadede ikame edilebileceğini de söyledi; alternatifler arasında Cezayir gibi başka ülkelerden ithalatı güçlendirmek ve kömür ya da petrolle elektrik üretiminin artırılmasını da saydı.

AVRUPA GÜNDE 1 MİLYAR EURO ÖDÜYOR

Avrupa'nın Rusya'dan aldığı doğalgaz için günde yaklaşık 1 milyar Euro ödediğini vurgulayan Cingolani, "Böyle bir dönemde bunun etkisi enerji sektörünün ötesine geçiyor. Bu, üzerine düşünülmesi gereken önemli bir husus" dedi.

Rusya'dan en fazla doğalgaz ithal eden Avrupa ülkeleri arasında yer alan İtalya'da alternatif kaynak arayışı son haftalarda hız kazandı. Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve enerji şirketi Eni, bu amaçla Şubat sonu ve Mart başında Cezayir ve Katar'da görüşmelerde bulundu.

İtalya hükümeti ayrıca, enerji krizinin faturalara yansımasını kontrol altına alabilmek için yeni bir tedbir paketi üzerinde çalışıyor.

Gelecek Cuma günü de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Portekiz Başbakanı Antonio Costa Roma'ya gelerek Başbakan Mario Draghi ile görüşecek. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in de toplantıya video-konferans yönetimiyle katılması planlanıyor. Bu buluşma, gelecek hafta yapılacak Avrupa Birliği zirvesi öncesinde güney Avrupa ülkelerinin başta enerji olmak üzere gündem maddelerinde ortak tutum arayışının göstergesi olarak değerlendiriliyor.