İtalya Savunma Bakanı: İran savaşı ABD’nin küresel gücünü sarsıyor

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla tırmanan gerilimin, Washington’ın küresel liderliğini riske attığını belirterek nükleer tırmanma ihtimaline karşı uyarıda bulundu.

“Bu savaş, Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel liderliğini de tehlikeye atıyor” diyen Crosetto, İtalyan Corriere della Sera gazetesine verdiği röportajda, çatışmanın daha tehlikeli bir boyuta evrilebileceğini söyledi.

Savaşın gidişatına ilişkin endişelerini dile getiren Crosetto, İkinci Dünya Savaşı’nda ABD’nin Japonya’ya attığı atom bombalarına atıf yaparak, “O dönemde Hiroşima ve Nagazaki’nin kabul edilebilir görüldüğünü unutmayalım. Bugün hâlâ nükleer silahlar var ve olmayanlar da sahip olmak istiyor. Hiçbir şey öğrenmedik” dedi.

Crosetto, mevcut sürecin “her adımın daha büyük bir karşılık doğurduğu bir çatışmaya” dönüştüğünü vurguladı.

İtalya Savunma Bakanı, ABD Başkanı Donald Trump’ın çevresindeki danışmanlara da eleştiri yönelterek, “Bu yönetimin sorunlarından biri, kimsenin lidere karşı çıkmaya cesaret edememesi” ifadelerini kullandı.

ÜS İZNİ VERMEDİ

İtalya’nın, ABD’nin İran’a yönelik operasyonları kapsamında askeri üslerinin kullanımına sınırlı izin verdiği belirtildi.

Roma yönetiminin, geçen hafta ABD’ye ait askeri uçakların Sicilya’daki Sigonella üssünü kullanmasına izin vermediği aktarıldı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin ise savaş konusunda temkinli bir tutum izlediği ifade edildi.

Meloni’nin hafta sonu Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret ederek hem bölgedeki müttefiklerle dayanışma mesajı verdiği hem de artan enerji fiyatlarına karşı İtalya’nın çıkarlarını korumaya çalıştığı kaydedildi.