İtalya'da 3 mali polis, tatbikat sırasında uçurumdan düşerek öldü
İtalya'da Mali Polisin (GDF), ülkenin kuzeyindeki Alp dağlarında gerçekleştirdiği tatbikat sırasında 3 polisin uçurumdan düşerek can verdiği bildirildi.
İtalyan basınındaki haberlerde, ülkenin kuzeyindeki Sondrio vilayetine bağlı Val Masino beldesinde GDF tarafından arama kurtarma tatbikatı yapıldığı belirtildi.
3 POLİS HAYATINI KAYBETTİ
Haberlerde, tatbikat sırasında Alp dağlarındaki karakolda görevli 32, 25 ve 22 yaşlarındaki 3 mali polisin uçurumdan düşerek yaşamını yitirdiği ifade edildi.
Ülkede mali, vergi kaçakçılığı ve gümrük muhafazası gibi alanlardan sorumlu GDF'nin bağlı olduğu Ekonomi ve Maliye Bakanı Giancarlo Giorgetti, yaptığı yazılı açıklamada, "Val Masino'da bir tatbikat sırasında trajik bir şekilde ölen GDF'nin dağ kurtarma ekibindeki üç genç askerin ailelerinin acısını paylaşıyorum. Hepimizi derinden etkileyen hadise nedeniyle GDF’ye başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ülkü Ocakları Başkanı vuruldu
- Anne ve babasını öldürüp intihara kalkıştı!
- 'Sen 8 uçak kullanıyorsun bu ülkede...'
- Meral Akşener’e ulaşılamıyor
- Bahçeli görevden aldı!
- Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a yanıt!
- Kılıçdaroğlu'nun çıkışı, CHP içinde nasıl yorumlandı?
- 60 yaşında, güzellik yarışması tarihine geçti
- Erdoğan, CHP'ye ziyaret için tarih verdi
- Hakime bak! 'Cephane'sini sergiledi