Cumhuriyet Gazetesi Logo
İtalya Tahran Büyükelçiliği’ni kapattı: Personel Azerbaycan’a taşınıyor

İtalya Tahran Büyükelçiliği’ni kapattı: Personel Azerbaycan’a taşınıyor

5.03.2026 23:49:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
Takip Et:
İtalya Tahran Büyükelçiliği’ni kapattı: Personel Azerbaycan’a taşınıyor

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, güvenlik gerekçesiyle Tahran’daki İtalya Büyükelçiliği’nin geçici olarak kapatıldığını ve diplomatik personelin Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye taşınacağını açıkladı.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Senato’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Tahran’daki İtalya Büyükelçiliği’nin güvenlik nedeniyle geçici olarak kapatılması kararı alındığını duyurdu.

Tajani, “Güvenlik gerekçeleriyle Tahran’daki büyükelçiliğimizi geçici olarak kapatma ve personelimizi Bakü’ye taşıma kararı aldık” dedi.

Tajani’nin sözcüsü de açıklamayı doğrulayıp İtalya’nın Tahran’daki büyükelçiliğini geçici olarak kapattığını bildirdi.

Ancak sözcü, bu kararın İtalya ile İran arasındaki diplomatik ilişkilerin kesildiği anlamına gelmediğini vurguladı.

İtalya’nın aldığı kararın, bölgede artan güvenlik riskleri ve İran çevresinde yükselen askeri gerilim nedeniyle alındığı değerlendiriliyor.

Tahran’daki diplomatik personelin geçici olarak Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de görev yapacağı belirtildi.

İlgili Konular: #italya #İran