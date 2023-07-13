İtalya: Türkiye'nin AB üyeliği konusunda birlik içinde farklı zorluklar var

Yayınlanma: 13.07.2023 - 07:46

Güncelleme: 13.07.2023 - 07:46

Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenleyen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, "İttifaktaki rolümüzü ve doğu kanadına verilmesi gereken dikkati teyit ettik ancak güney kanadına da daha fazla dikkat gösterilmesini talep ettik" dedi.

Meloni, NATO içinde halihazırda sürmekte olan değişiklikleri desteklediklerini ifade etti.

Başbakan, belirsizleşen dünyada bu zirvenin, uluslararası hukukun değer ve kurallarını savunma kararlılığı olmadan hiç kimsenin güvende olmadığını teyit ettiğini belirtti.

Ukrayna'nın NATO'ya üyelik talebine de değinen Meloni, bu konuda zirvede "önemli adımlar" atılarak katılım yolunun kolaylaştırıldığını ve koşullar izin verdiğinde Ukrayna'nın da İttifak'a üye olacağını kaydetti.

Meloni, Rus güvenlik şirket Wagner'in kısa süre önce Rus yönetimine karşı isyanının, bu grubun faaliyet gösterdiği Afrika'da pek çok kişinin gözünü açmasını umduğunu söyledi.

Başbakan Meloni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde, Akdeniz, enerji, düzensiz göç, çatışmalarda barış gibi konuları ele aldıklarının bilgisini verdi.

Bir gazetecinin sorusu üzerine; Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin "mevcut bağlamda gündemlerinde olmadığını" ileri süren Meloni, "bu konuda AB içinde de farklı zorluklar olduğunu" söyledi.

Meloni, görev süresi uzatılan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i "sağlam ve dengeli liderliğinden" ötürü tebrik etti.

Bu arada, Meloni, 27 Temmuz'da ABD Başkanı Joe Biden ile Washington'da Beyaz Saray'da görüşeceği bilgisini de paylaştı.