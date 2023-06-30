İtalya’daki Kolezyum’a isim kazıyan turistin kimliği tespit edildi
İtalya'da yaklaşık 2 bin yıllık tarihi amfitiyatro Kolezyum’a anahtarla kız arkadaşının adını kazırken görüntülenen turistin kimliği tespit edildi. Polis, ismi açıklanmayan turistin İngiltere'de ikamet ettiğini belirtti.
İtalyan polisi, yaklaşık 2 bin yıllık Kolezyum’un duvarına ‘Ivan ve Hayley 2023’ ismini kazıyan turistin kimliğini tespit ettiklerini belirterek bu kişinin İngiltere’de yaşadığını açıkladı.
İtalya Kültür Bakanı Sangiuliano, Kolezyum’a anahtarla kız arkadaşının adını kazıyan kişinin çekilen videosunu ifşa etmiş ve “Bir turistin dünyanın en ünlü yerlerinden biri olan Kolezyum'a kız arkadaşının ismini kazıyarak zarar vermesini son derece ciddi, değersiz ve büyük bir nezaketsizlik olarak görüyorum. Umarım bunu yapan kişi tespit edilir ve yasalarımıza göre cezalandırılır” açıklamasını yapmıştı.
Bakan Sangiuliano, bahsi geçen turistin kimliğinin tespit edildiğini açıklayarak polise teşekkür etti.
İsmi açıklanmayan turistin ceza alacağı kaydedildi.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu'nun acı günü
- Bahçeli 'Soylu' için devreye girdi
- Bayram onlara zehir oldu!
- Yeni ittifak senaryoları
- Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken 'eşek' paylaşımı
- 'Hiçbir şey yapmasalar da...'
- Yeni bakanlara sözleri ortaya çıktı
- TELE1’in akıbeti ne olacak?
- Nesrin Cavadzade'den 'Uraz Kaygılaroğlu' paylaşımı
- 'Tüzüğü, örgütü, kendimizi yenileyeceğiz...'