İtalyan mutfağının klasiği: Spaghetti alla Carbonara

Yayınlanma: 27.05.2024 - 15:59

Güncelleme: 27.05.2024 - 15:59

Spaghetti alla Carbonara, İtalyan mutfağının dünya çapında sevilen bir klasiği olarak da bilinir. Bu yemeği evinizde deneyerek, İtalyan lezzetlerinin ve kültürünün tadını çıkarabilirsiniz.

Malzemeler:

400 gram spaghetti

150 gram pancetta veya guanciale (domuzun yanak etinden yapılan İtalyan pastırması), küp küp doğranmış

3 büyük boy yumurta

1 su bardağı rendelenmiş Pecorino Romano veya Parmesan peyniri

Taze çekilmiş karabiber

Tuz (makarna suyu için)

Yapılışı:

Makarnayı Pişirin:

Büyük bir tencereye su koyun ve kaynamaya başlayınca biraz tuz ekleyin. Spaghetti'yi al dente olacak şekilde, paketin üzerinde yazan süreden biraz daha kısa süre pişirin. Pişirme işlemi sırasında makarnanın suyundan bir bardak kadar ayırın.

Pancetta'yı Hazırlayın:

Büyük bir tava içerisinde pancetta veya guanciale parçalarını orta ateşte kızartın. Yağını salıp kıtır bir hale gelene kadar pişirin. Hazır olduğunda ocaktan alın.

Yumurta ve Peynir Karışımını Hazırlayın:

Küçük bir kasede yumurtaları ve çoğu rendelenmiş peyniri karıştırın. Karabiber ekleyerek karıştırın. Bu karışım, carbonara sosunun temelini oluşturacak.

Makarnayı Karıştırın:

Pişmiş makarnayı süzdükten sonra tavaya pancettayla birlikte ekleyin ve karıştırın. Isıyı kapattıktan sonra, yumurta ve peynir karışımını hızlıca makarnaya ekleyin. Karışımı makarnayla hızlıca harmanlayın. Yumurtanın pişmemesi için bu işlemi ateşin üzerinden alarak yapın. Gerekirse makarnanın pişme suyundan azar azar ekleyerek istediğiniz kıvamı ayarlayın.

Servis Yapın:

Hazırlanan carbonara'yı derin tabaklara alın. Üzerine kalan peyniri serpip, bolca taze çekilmiş karabiber ekleyerek servis yapın.