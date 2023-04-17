Malatya'da deprem mi oldu? Türkiye'deki son depremler! 17 Nisan 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 17.04.2023 - 09:48

Güncelleme: 17.04.2023 - 09:48

Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte 16 Nisan'da meydana gelen depremler...

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre; Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 09.28'de meydana gelen depremin derinliği, 6.99 kilometre olarak ölçüldü.

VAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre; Van'ın Çaldıran ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 07.07'de meydana gelen depremin derinliği, 7 kilometre olarak ölçüldü.

17 NİSAN 2023 NEREDE DEPREM OLDU?

Kandilli ve AFAD’ın aktardığı bilgilere göre bugün Hatay, Elazığ, Van, Kahramanmaraş, Ege Denizi, Denizli, Bursa, Aydın, Ağrı, Şanlıurfa, Diyarbakır, Tunceli, Malatya, Gaziantep, Adıyaman, Osmaniye ve Adana'da hafif çaplı depremler oluştu.

17 NİSAN 2023 TÜRKİYE'DE OLAN DEPREMLER LİSTESİ

09:32:49 -.- 2.2 -.- HAMZALAR-GOLBASI (ADIYAMAN)

09:28:25 -.- 3.7 -.- YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)

09:24:25 -.- 2.0 -.- ALIHAN-PUTURGE (MALATYA)

09:14:05 -.- 1.7 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)

09:11:24 -.- 1.4 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)

09:07:56 -.- 1.1 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)

08:44:45 -.- 1.6 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

08:31:00 -.- 1.2 -.- HACIBUDAK-(KAHRAMANMARAS)

08:14:17 -.- 1.7 -.- YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

08:12:09 -.- 1.5 -.- AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

08:10:21 -.- 2.0 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)

07:58:58 -.- 2.1 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

07:57:12 -.- 1.9 -.- SAZAK-SARAYKOY (DENIZLI)

07:53:35 -.- 1.7 -.- YESILYURT-SARAYKOY (DENIZLI)

07:51:21 -.- 1.1 -.- KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

07:50:55 -.- 1.5 -.- ERGINLER-CALDIRAN (VAN)

07:45:58 -.- 2.3 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

07:28:43 -.- 2.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)

07:13:01 -.- 1.9 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI)

07:07:17 -.- 3.8 -.- CALDIRAN (VAN)

07:06:59 -.- 3.2 -.- AKDENIZ

07:03:02 -.- 1.2 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)

07:00:44 -.- 2.3 -.- ARMUTLU-PATNOS (AGRI)

06:57:15 -.- 2.0 -.- CARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

06:46:53 -.- 2.6 -.- DEREBEY-(VAN)

06:40:24 -.- 1.6 -.- KOCALAR-(KAHRAMANMARAS)

06:14:12 -.- 1.7 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS)

06:01:25 -.- 1.3 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)

05:44:35 -.- 1.4 -.- YENIYURT-(KAHRAMANMARAS)

05:26:59 -.- 1.8 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

05:25:14 -.- 1.6 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

05:18:46 -.- 2.5 -.- CARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

05:14:29 -.- 1.3 -.- AKCALI-ARSUZ (HATAY)

05:11:43 -.- 2.0 -.- YAYLACIK-NILUFER (BURSA)

05:11:19 -.- 2.0 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

05:00:21 -.- 1.5 -.- BUHARKENT (AYDIN)

04:58:33 -.- 1.5 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)

04:57:42 -.- 2.0 -.- SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN)

04:57:15 -.- 1.9 -.- BUHARKENT (AYDIN)

04:32:53 -.- 2.4 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

04:14:42 -.- 1.4 -.- KALAYCIK-ISLAHIYE (GAZIANTEP)

04:10:00 -.- 2.0 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

04:04:37 -.- 1.4 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

03:58:09 -.- 1.6 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)

03:54:09 -.- 2.0 -.- DISKAYA-GURSU (BURSA)

03:51:37 -.- 1.7 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

03:31:31 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN

03:23:30 -.- 1.8 -.- ESEMKULU-(SANLIURFA)

03:16:33 -.- 1.4 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)

03:12:08 -.- 2.0 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)

03:04:57 -.- 1.6 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

03:02:08 -.- 2.3 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

02:58:14 -.- 2.0 -.- KICAK-ALADAG (ADANA)

02:46:33 -.- 1.2 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA)

02:40:11 -.- 2.1 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)

02:36:10 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

02:13:16 -.- 2.0 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

02:08:22 -.- 1.3 -.- NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS)

01:55:55 -.- 4.2 -.- YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

01:42:23 -.- 1.4 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS)

01:27:29 -.- 2.0 -.- IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

01:12:11 -.- 1.6 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)

01:07:52 -.- 2.6 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)

00:45:22 -.- 2.4 -.- OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

00:43:36 -.- 1.7 -.- DEGIRMENSUYU-CUNGUS (DIYARBAKIR)

00:39:36 -.- 1.8 -.- GECITKOY-CUNGUS (DIYARBAKIR)

00:38:53 -.- 1.9 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)

00:10:12 -.- 1.5 -.- KARABAHSILI-GOLBASI (ADIYAMAN)

00:08:17 -.- 1.7 -.- AKPINAR-HOZAT (TUNCELI)

00:06:00 -.- 1.4 -.- CINARKOY-KUSADASI (AYDIN)