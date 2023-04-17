Malatya'da deprem mi oldu? Türkiye'deki son depremler! 17 Nisan 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 17 Nisan 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde gerçekleştiğini merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 17 Nisan 2023 Türkiye'deki depremler...
Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte 16 Nisan'da meydana gelen depremler...
MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre; Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 09.28'de meydana gelen depremin derinliği, 6.99 kilometre olarak ölçüldü.
VAN'DA DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre; Van'ın Çaldıran ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 07.07'de meydana gelen depremin derinliği, 7 kilometre olarak ölçüldü.
17 NİSAN 2023 NEREDE DEPREM OLDU?
Kandilli ve AFAD’ın aktardığı bilgilere göre bugün Hatay, Elazığ, Van, Kahramanmaraş, Ege Denizi, Denizli, Bursa, Aydın, Ağrı, Şanlıurfa, Diyarbakır, Tunceli, Malatya, Gaziantep, Adıyaman, Osmaniye ve Adana'da hafif çaplı depremler oluştu.
17 NİSAN 2023 TÜRKİYE'DE OLAN DEPREMLER LİSTESİ
09:32:49 -.- 2.2 -.- HAMZALAR-GOLBASI (ADIYAMAN)
09:28:25 -.- 3.7 -.- YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)
09:24:25 -.- 2.0 -.- ALIHAN-PUTURGE (MALATYA)
09:14:05 -.- 1.7 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
09:11:24 -.- 1.4 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)
09:07:56 -.- 1.1 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)
08:44:45 -.- 1.6 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
08:31:00 -.- 1.2 -.- HACIBUDAK-(KAHRAMANMARAS)
08:14:17 -.- 1.7 -.- YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
08:12:09 -.- 1.5 -.- AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
08:10:21 -.- 2.0 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
07:58:58 -.- 2.1 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
07:57:12 -.- 1.9 -.- SAZAK-SARAYKOY (DENIZLI)
07:53:35 -.- 1.7 -.- YESILYURT-SARAYKOY (DENIZLI)
07:51:21 -.- 1.1 -.- KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
07:50:55 -.- 1.5 -.- ERGINLER-CALDIRAN (VAN)
07:45:58 -.- 2.3 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
07:28:43 -.- 2.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
07:13:01 -.- 1.9 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI)
07:07:17 -.- 3.8 -.- CALDIRAN (VAN)
07:06:59 -.- 3.2 -.- AKDENIZ
07:03:02 -.- 1.2 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)
07:00:44 -.- 2.3 -.- ARMUTLU-PATNOS (AGRI)
06:57:15 -.- 2.0 -.- CARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
06:46:53 -.- 2.6 -.- DEREBEY-(VAN)
06:40:24 -.- 1.6 -.- KOCALAR-(KAHRAMANMARAS)
06:14:12 -.- 1.7 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS)
06:01:25 -.- 1.3 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
05:44:35 -.- 1.4 -.- YENIYURT-(KAHRAMANMARAS)
05:26:59 -.- 1.8 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
05:25:14 -.- 1.6 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
05:18:46 -.- 2.5 -.- CARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
05:14:29 -.- 1.3 -.- AKCALI-ARSUZ (HATAY)
05:11:43 -.- 2.0 -.- YAYLACIK-NILUFER (BURSA)
05:11:19 -.- 2.0 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
05:00:21 -.- 1.5 -.- BUHARKENT (AYDIN)
04:58:33 -.- 1.5 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
04:57:42 -.- 2.0 -.- SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN)
04:57:15 -.- 1.9 -.- BUHARKENT (AYDIN)
04:32:53 -.- 2.4 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
04:14:42 -.- 1.4 -.- KALAYCIK-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
04:10:00 -.- 2.0 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
04:04:37 -.- 1.4 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
03:58:09 -.- 1.6 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
03:54:09 -.- 2.0 -.- DISKAYA-GURSU (BURSA)
03:51:37 -.- 1.7 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
03:31:31 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN
03:23:30 -.- 1.8 -.- ESEMKULU-(SANLIURFA)
03:16:33 -.- 1.4 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)
03:12:08 -.- 2.0 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)
03:04:57 -.- 1.6 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
03:02:08 -.- 2.3 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
02:58:14 -.- 2.0 -.- KICAK-ALADAG (ADANA)
02:46:33 -.- 1.2 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA)
02:40:11 -.- 2.1 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)
02:36:10 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
02:13:16 -.- 2.0 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
02:08:22 -.- 1.3 -.- NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS)
01:55:55 -.- 4.2 -.- YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
01:42:23 -.- 1.4 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS)
01:27:29 -.- 2.0 -.- IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
01:12:11 -.- 1.6 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)
01:07:52 -.- 2.6 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
00:45:22 -.- 2.4 -.- OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
00:43:36 -.- 1.7 -.- DEGIRMENSUYU-CUNGUS (DIYARBAKIR)
00:39:36 -.- 1.8 -.- GECITKOY-CUNGUS (DIYARBAKIR)
00:38:53 -.- 1.9 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
00:10:12 -.- 1.5 -.- KARABAHSILI-GOLBASI (ADIYAMAN)
00:08:17 -.- 1.7 -.- AKPINAR-HOZAT (TUNCELI)
00:06:00 -.- 1.4 -.- CINARKOY-KUSADASI (AYDIN)
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