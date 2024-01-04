İtalya'da 'ananaslı' pizza tartışması ulusal televizyona taşındı

Yayınlanma: 04.01.2024 - 11:46

Güncelleme: 04.01.2024 - 11:46

İtalya'nın en ünlü pizza caddesi Via dei Tribunali'de ünlü Napoli pizzacısı (pizza ustası) Gino Sorbillo, pizzaya "gıda ön yargısıyla mücadele etmek" için ananas katarak ülkede tartışmaların odağı haline geldi.

Bu ürünü "gıda önyargısıyla mücadele etmek" için yarattığını söyleyen Sorbillo, "Ne yazık ki insanlar kalabalığı takip ediyor ve kendilerini diğer insanların görüşlerine ya da duyduklarına göre şartlandırıyor" dedi.

Sorbillo, "Son birkaç yıldır pek çok insanın sırf geçmişte çoğu insan bunları bilmediği için malzemeleri ya da yemek hazırlama yöntemlerini kınadığını fark ettim, ben de zehir muamelesi gören bu tartışmalı malzemeleri Napoliten bir pizzaya koyarak onları lezzetli hale getirmek istedim" diye konuştu.

Miami, Tokyo ve İbiza da dahil olmak üzere dünya çapında 21 satış noktası bulunan pizzacı, ananas konusunda "Bu onu gerçekten lezzetli kılıyor" ifadelerini kullandı.

Sorbillo'nun bu hafta sosyal medyada lansmanını yaptığı pizzası pek çok kişi tarafından beğenilmedi. Sorbillo'nun söylediğine göre, sosyal medyada hakaretlerle birlikte "kargaşa" başladı ve pizzası ulusal televizyonda bile tartışıldı.

Ananaslı pizzayı ilk defa deneyecek olan ve merak edenlerin menüye yönelik olumlu yaklaşabileceğini savunan Sorbillo, "Sosyal medyada lansmanını yapmadan önce, birkaç hafta boyunca hiçbir şey söylemeden menüye koydum ve Napolililer de dahil olmak üzere pek çok insan sipariş verdi. Ama İtalya bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Sadece İtalya da değil. Bu konuda açılmış bir sürü tartışma var. Bence insanlar genel olarak meraklı değil. Farklı olan her şeye karşı güvensizler" dedi.

Sorbillo'nun "Margherita con Ananas" adlı menüsü 7 Euro'dan (228 TL) satılıyor.