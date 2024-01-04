Roma ikinci yarıda açıldı: İtalya Kupası'nda çeyrek finale çıktı!

Yayınlanma: 04.01.2024 - 09:30

Güncelleme: 04.01.2024 - 09:30

İtalya Kupası son 16 turu maçında Roma ile Cremonese karşı karşıya geldi. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Roma 2-1 kazandı.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri 77. dakikada Romelu Lukaku ve 85. dakikada penaltıdan Paulo Dybala kaydetti. Cremonese'nin tek golü 37. dakikada Frank Tsadjout'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Roma, adını bir üst tura yazdıran ekip oldu.