İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 7 kentte "kırmızı" alarm verildi

İtalya'da Afrika kaynaklı aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle yarın için 7 kentte "kırmızı" alarm verildi.

AA
Yayınlanma: 10.07.2024 - 17:51
İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 7 kentte
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Sağlık Bakanlığınca, ülkede yarından itibaren etkili olacak Afrika sıcaklarına ilişkin uyarı yayımlandı.

Uyarıda, özellikle yarın için başkent Roma, Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti ve Trieste'nin olduğu 7 kent için "kırmızı" alarm verildi.

10 GÜN ETKİLİ OLACAK

Söz konusu uyarının, sadece zayıf ve savunmasız kişiler için değil herkesi kapsadığı belirtildi.

Basındaki haberlerde de Afrika kaynaklı yüksek sıcaklıkların, ülke genelinde yarından itibaren 10 gün boyunca etkisini sürdüreceği tahminine yer verildi.

Aşırı sıcak havaların Sicilya ve Sardinya adalarında 43 dereceyi bulmasının beklendiği kaydedildi.


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