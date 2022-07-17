Avrupa'da sıcak hava dalgası can aldı: Kırmızı alarm verildi

17 Temmuz 2022 Pazar, 08:29

Fransa İspanya ve Portekiz’de aşırı sıcak hava dalgası, en az 360 kişinin ölümüne neden olurken, Batı Avrupa’da orman yangınları da etkisini göstermeye başladı.

Portekiz’de hava sıcaklığı 40 santigrat dereceyi aşarken kuzeydeki Pinhao kasabasında dün 47 derece sıcaklık ölçüldü. Bunun şimdiye kadar Portekiz anakarasında Temmuz ayında kayıtlara geçen en yüksek sıcaklık olduğu belirtildi.

Fransa’nın Gironde bölgesi orman yangınlarının etkisi altında kalırken, 14 bin kişi bölgeden tahliye edildi. Gironde’deki Langon vali yardımcısı Vincent Ferrier yaptığı açıklamada orman yangınlarının yayılmasından korktuklarını dile getirdi.

ORMAN YANGINLARI ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Şiddetli alevler Fransa’nın Bordeaux bölgesindeki ormanlarda etkisini gösterirken, Portekiz’deki orman yangınları nedeniyle 160’dan fazla kişi yaralandı.

Yetkililer, bu yıl Portekiz genelinde 300 kilometrelik bir alanın yandığını açıkladı.

İspanya’da hava sıcaklıkları 46 dereceye ulaşırken, 43 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İngiltere’de hava sıcaklıklarının Pazartesi ve Salı günleri 40 dereceye ulaşması bekleniyor.

KIRMIZI ALARM VERİLDİ!

Sıcak dalgası nedeniyle ülkede ilk kez ‘kırmızı alarm’ verilirken ulusal çapta acil durum ilan edildi.

Bu, hayati tehlike olduğu ve günlük rutinlerin değişmesi gerektiği anlamına geliyor.

Avrupa Birliği’nin Yeryüzü Gözlem Programı Copernicus’un afet yönetim birimi Güney Avrupa ve Fas’ta yangın riskinin yüksek olduğu bölgelerin haritasını yayımladı.