İtalya'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 13:42

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 13:42

İtalyan İtfaiye Teşkilatı, ülkenin güneyinde bir göçmen teknesinin batması sonucu 30'dan fazla kişinin öldüğünü, 40'tan fazla kişinin de sağ kurtulduğunu açıkladı.

Kaza, İtalya'nın Calabria bölgesinin doğu kıyısında bir sahil beldesi olan Steccato di Cutro yakınlarında meydana geldi.

Calabria İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Danilo Maida, Reuters'e yaptığı açıklamada ölü sayısının "30'u aştığını" aktardı.

Sözcü, itfaiyecilerin ve diğer acil servislerin jet ski kullanarak denizde daha fazla kazazede aradıklarını ancak koşulların sert olmasının arama çalışmalarını zorlaştırdığını da sözlerine ekledi.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, olaya ilişkin "Bu, düzensiz göç kanallarına karşı kesin bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini gösteren büyük bir trajedidir" dedi