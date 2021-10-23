İtalya'da eski İçişleri Bakanı Salvini, göçmenleri denizde mahsur bırakmaktan yargılanıyor

23 Ekim 2021 Cumartesi, 17:40

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İtalya'nın eski İçişleri Bakanı Matteo Salvini, göçmenleri kurtaran bir yardım gemisini günlerce denizde mahsur bıraktığı gerekçesiyle yargılanmaya başladı.

Aşırı sağcı Lig partisinin lideri Salvini, 2019'da Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olarak görev yaparken İtalya limanlarını göçmenleri kurtaran gemilere kapama politikası yürütüyordu. Salvini, Ağustos 2019'da Akdeniz'de yaklaşık 160 kişiyi kurtaran yardım gemisi Open Arms'a liman açmayı reddetmişti.

Open Arms gemisi 19 gün sonra mahkeme kararıyla İtalya'nın Lampedusa adasına yanaşabilmişti.

Matteo Salvini'ye Open Arms gemisi vakası nedeniyle insanları alıkoyma ve görevi kötüye kullanma suçlaması yöneltiliyor. Salvini'nin yargılandığı duruşma bugün Sicilya adasının Palermo kentinde başladı.

Salvini suçlu bulunması halinde 15 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Duruşmada hazır bulunan Salvini mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada, "Ülke sınırlarını korumak bir bakanın ve herkesin görevidir. Görevimi yaptığım için yargılanmak gerçeküstü" dedi.

Open Arms kurucusu Oscar Camps da bugünkü duruşmaya katıldı ve duruşma öncesinde "İnsanları kurtarmak, kaptanlar ve tüm ülkeler için bir zorunluluktur" dedi.

Getty Images Matteo Salvini

RİCHARD GERE DE TANIK OLARAK DİNLENECEK

Mahkeme, bir sonraki duruşmanın 17 Aralık'ta görülmesine karar verdi.

Gelecek duruşmalarda dinlenmesi planlanan tanıklar arasında Salvini'nin bakanlık yaptığı hükümete liderlik eden eski Başbakan Giuseppe Conte, şimdiki İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ve Hollywood yıldızı Richard Gere de bulunuyor.

2019'da Open Arms vakası yaşanırken İtalya'da tatilde olan Richard Gere, göçmenlere destek amacıyla gemiye gıda ve yardım malzemesi taşımıştı. Göçmenlerin "şeytanlaştırılmasına" son verilmesi çağrısı yapan Gere, "Dünyanın her yerinde bu durum artık son bulmalı. Ve ancak biz son bulsun dersek bulur" demişti.

İspanya merkezli yardım kuruluşu Open Arms'ın dün yaptığı açıklamada da, "Salvini yarın insan kaçırmaktan yargılanacak. Ama mahkemede yalnız olmayacak. Onunla birlikte, AB'nin ölümcül göç politikası da sanık kürsüsünde olacak" denildi.

Matteo Salvini'nin liderliğini yaptığı Lig partisi ile 5 Yıldız Hareketi'nin kurduğu koalisyon hükümeti, Haziran 2018-Ağustos 2019 arasında iktidardaydı. Hükümetin Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olarak görev yapan Salvini bu dönemde göç karşıtı kararnameler çıkararak Orta Akdeniz'de göçmenleri kurtaran çok sayıda geminin İtalya limanlarına girişine günlerce izin vermemişti.