İtalya'da göçmen kurtarmayı zorlaştıran yasa onaylandı

29 Aralık 2022 Perşembe, 12:21

Giorgia Meloni hükümeti, Akdeniz'de mahsur kalan göçmenleri kurtaran yardım kuruluşlarına ceza verilmesini sağlayacak olan yasayı onayladı.

Yasada, göçmenleri denizden kurtaran gemilerin zor durumdaki diğer göçmen teknelerini aramak yerine bir liman talep etmeleri ve "gecikmeden" bu limana gitmeleri gerektiği bilgisi yer aldı.

Yasaya göre, STK'ların gemileri, gemidekileri Avrupa Birliği'nin herhangi bir yerinde uluslararası koruma talep edebilecekleri konusunda da bilgilendirmelidir. Bu kuralları ihlal eden kaptanlar 50 bin Euro'ya kadar para cezasına çarptırılabilir ve ihlalin tekrarlanması halinde gemiye el konulabilir.

Başbakan Giorgia Meloni'nin hükümeti Ekim ayında göreve geldiğinden bu yana, denizden göçmen kurtaran yardım kuruluşlarının faaliyetlerini hedef alarak, bu kuruluşları insan kaçakçılarının çalışmalarını kolaylaştırmakla suçladı. Ancak yardım kuruluşları iddiaları reddetti.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü tarafından işletilen bir kurtarma gemisinin sorumlusu olan Riccardo Gatti, La Repubblica gazetesine verdiği demeçte kararnamenin "binlerce insanın ölüm riskini arttıran" bir stratejinin parçası olduğunu belirtti.

Riccardo Gatti, birden fazla kurtarmanın gerçekleştirilmesini zorlaştıran kuralların uluslararası sözleşmelere aykırı olabileceğini ve "etik açıdan kabul edilemez" olduğunu söyledi.

İtalya İçişleri Bakanlığı verilerine göre, geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 66 bin 500, 2021'de 34 bin ve 2016'da 181 bini aşan sayılar ile karşılaştırıldığında, 2022'de şu ana kadar yaklaşık 102 bin göçmen İtalya'da karaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı ofisinden yayınlanan bir belgede, 2022 yılında İtalya'ya gelenlerin sadece %10'unun STK tekneleri tarafından karaya çıkarıldığı ifade edildi.