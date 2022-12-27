İtalya'da bir ilk: Yapay kornea ameliyatı sonucu yeniden görme yetkisine kavuştu

İtalya'da ilk defa yapay kornea ameliyatı sonucunda 5 yıldır kör olan bir kadın, bir gözünde görme yetisine yeniden kavuştu.

cumhuriyet.com.tr
27 Aralık 2022 Salı, 13:15
İtalya'da bir ilk: Yapay kornea ameliyatı sonucu yeniden görme yetkisine kavuştu
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İtalya'da 5 yıldır kör olan bir kadın, yapay kornea ameliyatının ardından bir gözündeki görme yetisini yeniden kazandı.

İtalya'da daha önce hiç yapılmamış olan ve yaklaşık yarım saat süren operasyon, Bologna'daki Sant'Orsola hastanesinde gerçekleşti. Bu ameliyat, dünyadaki 100. yapay kornea ameliyatı oldu.

Kadına yapılan ameliyat, donör kornea nakli ile değil, korneanın iç duvarına yapıştırılan plastiğe benzer polimerik bir malzemeden yapılmış bir endotel protezinin yerleştirilmesiyle gerçekleşti. 

Kadına daha önce yapılan iki donör kornea nakli başarısız olmuştu.

Yeni göz ameliyatları çerçevesinin bir parçası olan yeni teknik, çok daha az zararlı olmasının yanı sıra çok daha etkili gözüküyor.

Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Fontana, kornea endotelinin, korneanın şeffaflığını korumada ve daha iyi görmemizi sağlamada kilit rol oynayan bir zar olduğunu açıkladı. 


Kornea italya

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