İtalya'da iklim aktivistleri, lüks giyim mağazalarını boya dökerek protesto etti

"Son Nesil (Ultima Generazione)" isimli iklim aktivisti grubun üyeleri, İtalya'nın başkenti Roma'daki lüks moda markalarının mağazalarının vitrinlerine boya dökerek protesto eylemi gerçekleştirdi.

AA
Yayınlanma: 16.05.2024 - 14:38
İtalya'da iklim aktivistleri, lüks giyim mağazalarını boya dökerek protesto etti
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İtalyan basınında yer alan haberlere göre, bir grup iklim aktivisti, sabah saatlerinde başkentin merkezindeki Condotti Caddesi'nde yer alan lüks giyim mağazalarının vitrinlerine ve önlerine turuncu boyalar döktü.

Caddeden geçen pek çok kişi, eylemcilere tepki gösterdi.

İklim aktivistleri, bu hafta başında da Roma Açık Tenis Turnuvası'ndaki maçlar sırasında kortlara girerek karşılaşmaları kısa süreliğine durdurmuş, başkentin merkezindeki bazı spor ürünlerinin satıldığı mağazalara yönelik benzer boya dökme eylemleri gerçekleştirmişti.

İKLİM AKTİVİSTLERİNİN İTALYA'DAKİ EYLEMLERİNDE ARTIŞ VAR 

İklim aktivistleri, İtalya'da 2023 yılında çeşitli kentlerdeki anıt ve çeşmelere boyalı eylemler gerçekleştirdi, zaman zaman da cadde ve otoyolları trafiğe kapattı.

Aktivistler, Aralık 2023'te Venedik'teki Büyük Kanal'a yeşil boyalı su dökmüş, Mayıs 2023'te başkent Roma'daki Trevi Çeşmesi (Aşk çeşmesi) ve Dört Nehir Çeşmesi'ne, Mart 2023'te de Floransa'daki tarihi Belediye Sarayı'na ve Milano'daki Vittorio Emanuele 2 Anıtı'na boyalı eylemler düzenlemişti.

Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, iklim aktivistlerinin kültürel miras varlıklarına yönelik sıklıkla yaptığı bu eylemlere karşılık cezaları arttırma yoluna gitmişti.

Hükümet, ocak ayında kültür varlıklarını tahrip edenlere 20 bin ila 60 bin avro para cezası öngören düzenlemeyi parlamentodan geçirerek yasalaştırmıştı.


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