İklim aktivistleri Tesla'ya ait elektrikli modeli hedef aldı: Nedeni ortaya çıktı...

Yayınlanma: 11.01.2024 - 11:46

Güncelleme: 11.01.2024 - 11:46

Çevreci aktivistler davalarına farkındalık kazandırmak için her türlü yola başvuruyor. İngiltere'deki bir grup için bu, SUV'lerin lastiklerinin havasını indirmek anlamına geliyor. Görünüşe göre, grup ayrımcılık yapmıyor ve Tesla Model X gibi elektrikli otomobillerin lastiklerini de patlatacak.

Söz konusu grup kendisini "Lastik Söndürücüler" olarak adlandırıyor ve "dünyanın kentsel alanlarında bir SUV sahibi olmayı imkânsız hale getirdiğini" söylüyor. Bunu "iklim, sağlık (ve) kamu güvenliği için" yaptığını söylüyor. Özellikle, içten yanmalı motorlu araçların neden olduğu kirliliğin sağlık üzerinde olumsuz bir etkisi olduğuna dikkat çekiyor.

'DİKKAT: GAZ TÜKETEN ARACINIZ ÖLDÜRÜR'

Belki de bu, grubun el ilanlarının neden "gaz tüketenlere" karşı belirgin bir düşmanlık beslediğini açıklıyor. Ancak, biraz ironik bir şekilde, İngiltere'nin Bristol kentindeki Clifton mahallesinde tahrip ettikleri iddia edilen araçlardan biri bir Tesla'ydı. Elektrikli SUV'un lastiklerini patlattılar ve aynı 'Your Gas Guzzler Kills' broşürünü ön cama bıraktılar. BBC'nin de belirttiği gibi bu broşürün başlığında "Dikkat: Gaz tüketen aracınız öldürür" ifadeleri yer alıyor.

Lastikleri indirilen ya da patlatılan araçlara bırakılan broşürlerde şu ifadeler kullanılıyor:

"Lastiklerinizden birinin ya da daha fazlasının havasını indirdik. Bunu yaptık çünkü SUV aracınızla dolaşmanın çok büyük sonuçları var. SUV'lar son on yılda CO2 emisyonlarındaki artışın en büyük ikinci nedenidir ve bu artış havacılık sektöründen daha fazladır. SUV'lar mahallenizde daha küçük arabalardan daha fazla hava kirliliğine neden olur. SUV'ların çarpışmalarda insanları öldürme olasılığı da daha yüksektir."

ARAÇ SAHİBİ NEDENİNİ ANLAMADI

Araç sahibi BBC'ye olayı "biraz komik" bulduğunu ama aynı zamanda "hafifçe ihlal edilmiş" hissi yaşadığını aktardı ve şöyle konuştu:

"Bu ironik çünkü elektrikli bir araba satın alarak çevreye duyarlı bir seçim yapmaya çalışıyordum. Bu çok saçma ve oldukça rahatsız edici. İklim aktivizminin] arkasındaki motivasyonu anlıyorum, ancak bunun amacını göremiyorum."

BBC'ye konuşan grup ise hibrit ve elektrikli arabaların adil olduğunu, zira "herkesin arabasını değiştirmeye yetecek kadar nadir toprak metali bulunmadığını ve bu metallerin çıkarılmasının oldukça zorlu olduğunu" vurguladı. Buna ek olarak, "diğer yol kullanıcıları için tehlikeye" dikkat çektiler ve hatta lastiklerin ve fren balatalarının yarattığı kirlilikten bahsettiler.

Grup bu eylemi ile elektrikli otomobillerin içerisinde de bazı modellerin diğerlerine oranla daha çevreci olduğunu öne çıkarmış oldu. Yüksek motor güçleri ve ağırlıkları ile aynı mesafeyi daha fazla elektrik harcayarak giden modellerin de hedef alınabildiği görüldü.