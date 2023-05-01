İtalya'da kıyafet toplanan yardım kutusunda yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Yayınlanma: 01.05.2023 - 09:47

Güncelleme: 01.05.2023 - 09:52

İtalya'nın Milano kentinde kan donduran bir olay yaşandı. Milano'nun kuzeydoğusundaki Citta Studi bölgesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere belirli yerlere konan kıyafet ve ayakkabı yardım kutularından birinde sarkan küçük bir el fark eden yaşlı kadın durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kutuda yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedenini buldu. Milano bölge savcısı Paolo Storari konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adli tıp tarafından yapılan ilk incelemelerde bebeğin vücudunda darp izine rastlanmadı.

TAZİYE MESAJI YAYINLANDI

İhtiyaç sahiplerine ulaştırmak için Milano'nun çeşitli noktalarına yardım kutuları bırakan hayır kuruluşu Caritas, yaşanan olayın ardından sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayınladı.

Caritas yetkilileri, acı veren olayın ardından maddi durumu yetersiz olan aileleri desteklemek için daha fazla çalışılması gerektiğini vurguladı. Bebeğin cansız bedeninin bulunduğu kutunun yanına çiçekler bırakıldı.